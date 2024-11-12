指陳時中與美女比肩而出 王鴻薇：中華開發夜宴為何事？

國民黨立委王鴻薇接獲爆料照片，指行政院政務委員陳時中8月與時任中華開發資本公司副總王必勝、開發金控集團高階主管餐敘，還被拍到與香肩美女比肩而出，到了10月王必勝就突然請辭，到底是任務完成？還是真的不適任？令人質疑。

王鴻薇表示，陳時中果真是王必勝永遠的長官，即便兩人已經離開衛福部，還是飯局不斷，只是這飯局中談的是什麼，與王必勝詭異的職涯有沒有關係？都讓人相當質疑。

王鴻薇指出，根據爆料人給她的照片，今年8月6日晚間．時任中華開發資本公司副總王必勝、行政院政務委員陳時中，開發金控集團高階主管，在台北市信義區基隆路一段的餐廳餐敘，會後陳時中更被拍到與香肩美女比肩而出，最後美女們還站成一排送客，重情重義重粉味。

王鴻薇說，過去民進黨這種派門神的風氣一直都有所聞，過去也曾發生過，可寧衛能源找來了現任公共工程主任委員陳金德，擔任董事長，準備投資40億，在桃園用廢棄物發電，本來不被允許，沒想到陳金德幾個月後就離職，經濟部就召開會議，明確要求桃園市府配合中央，以專案入園方式核准可寧衛進入桃科設SRF廠，可見門神真的很重要。

王鴻薇說，過去她就質疑，王必勝去中華開發既無法律又無金融專業，難道要去金控公司做醫療嗎？也提醒各界，王必勝恐怕是要當門神，尤其這次的職涯之詭異，真的不能讓人不起疑。

王鴻薇質疑，今年5月9日中華開發資本與財團法人工業技術研究院為加速台灣生醫產業創新發展「生醫創新跨域合作平台」，結果5月底就傳出王必勝轉任副總，8月份王必勝揪了這一攤飯局後，沒想到10月17日王必勝突然請辭，到底是任務完成？還是真的不適任？令人質疑。