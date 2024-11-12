傳盧比歐將任美國務卿 綠委：不論人選對台幫助都大

紐約時報指出，美國總統當選人川普預計任命友台的佛州參議員盧比歐（Marco Rubio）出任國務卿。民進黨立委沈伯洋表示，美國政府如何任命官員不會干涉，相信不論誰擔任川普政府內閣官員，對台灣幫助都很大。民進黨立委鍾佳濱則認為，外交部門應盡快掌握川普核心官員聯絡管道，以掌握新政府未來施政目標。

沈伯洋指出，盧比歐立場非常挺台灣，不論是否出任川普團隊，我方要盡最大努力跟美方交涉，不論美國新政府的人事如何安排，對台灣都是好的，重點是台美關係溝通互動。

鍾佳濱表示，美國不論哪個政黨執政，以美國利益跟國際秩序穩定是最重要關鍵，美國不分朝野對台灣的支持無庸置疑，如何抓準川普競選時承諾，是我方必須要掌握清楚，才能在議題合作讓台美關係持續深化。

鍾佳濱說，美國大選期間，媒體對川普相關報導有所失真，當務之急是要跟川普核心團段聯繫，正確掌握新政府未來重要目標，才是深化台美關係重要關鍵。

隨著新政府人事陸續發布，鍾佳濱認為，外交部門要盡快掌握被川普納入核心圈人選的聯絡管道，掌握川普未來施政的方針，才能促進台美合作持續。