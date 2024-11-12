盧比歐傳將任美國務卿 外交部不評論：持續廣結人脈

紐約時報指出，美國總統當選人川普預計任命友台的佛州參議員盧比歐（Marco Rubio）出任國務卿。外交部今表示，外交部一直在廣結人脈，也持續關注川普新政府可能的人事組成，對於特定人選不評論，將持續與美國新政府一起推動台美關係。

川普將重返白宮，外界關注團隊人事交接問題。外交部北美司長王良玉今天在例行記者會指出，外交部與我駐外代表處長期以來都是衡平與兩黨交流，廣泛建立友我人脈，選後也持續關注川普新政府的組成，政府會努力在台美既有的堅實夥伴基礎上，繼續推展台美關係。

媒體詢問，過去幾年一些國際人士來台演講，未來是否繼續安排？王良玉表示，外交部一向是衡平與美國跨黨派各界友人交流、廣泛建立人脈，也抱持歡迎國際人士來台出席各界活動的立場。

王良玉表示，類似這樣的交流除有助增進國際友人對台灣的了解，也有助台灣社會了解國際間不同面向的討論。多年來在國人與政府共同努力之下，已經使國際社會更為了解台灣的重要性，台灣在美國也獲得跨黨派政府的支持。未來外交部與駐外館處，會持續廣結善緣、廣植人脈、衡平交往，強化各國對台灣的支持。