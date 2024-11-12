聽新聞
0:00 / 0:00
心臟動刀後重返「戰情室」 趙少康：體力仍未恢復
中廣前董事長趙少康日前透露動了心臟手術，手術時心臟停止3個小時。休養一個多月後，昨晚重回政論節目「少康戰情室」，趙少康說，體力尚未恢復，每天還是會集中精神把戰情室做好，至於廣播主持工作還要再等等。
趙少康在臉書指出，「開心」手術後休養了一個多月，現在精神跟體力雖然還有進步空間，但大致已經無礙，所以昨天晚上重回「少康戰情室」，不論對大家來說是驚喜還是驚訝，謝謝大家的關心，朋友們別來無恙。
趙少康說，這段時間要特別謝謝替他分擔戰情室主持工作的錢怡君、陳諺瑩與王淺秋，節目製作團隊也費了很多心，觀眾的不離不棄他點滴在心頭。
趙少康說，昨天的戰情室是「病後首發」，不少人發現他瘦了，還有人覺得他的聲音沒什麼元氣。雖然最近瘦了5、6公斤，體力還沒有完全恢復，所以會儘量減少外務，每天他還是會集中精神把戰情室做好，至於恢復廣播主持工作，可能還要再等等。
趙少康也呼籲，大家都要隨時注意身體狀況，注意營養均衡、養成運動習慣，定期做健康檢查，真的有病千萬不要拖。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言