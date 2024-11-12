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賴惠員遭批波波法案衝第一 財劃法卻「躲起來」

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
民進黨立委、財政委員會召委主席賴惠員（中）。圖／聯合報系資料照
民進黨立委、財政委員會召委主席賴惠員（中）。圖／聯合報系資料照

立法院財政委員會昨因財劃法「確認議事錄」流程發生衝突，民進黨堅持杯葛，甚至神隱，虛耗一天。民進黨立委、財政委員會召委賴惠員遭指「波波法案」衝第一、「財劃法」躲起來。國民黨立委賴士葆批，因為波波牙醫法案與賴惠員有關，動作自然迅速，呼籲賴惠員擔任召委時，多為人民著想。

民進黨立委賴惠員近來成為鎂光燈焦點，先因女兒在波蘭讀牙醫，修法放寬沒有益迴避而被控自肥；昨天又因為立院財政委員會因為財劃法爭執不休，擔任召委的賴惠員卻「神隱」一個下午，導致議事空轉。

賴士葆指出，波波牙醫法案與賴惠員自己有關，當然就會衝第一；財劃法關係的是全國人民與意識形態，與賴惠員自身利益無太多相關性，所以只要民進黨想擋，賴惠員就會配合黨中央。

賴士葆譴責，賴惠員就是顧家、顧黨、顧自己，完全不顧國家發展；他衷心希望賴惠員可以多為人民著想，讓朝野一起通過福國利民的法案。

民進黨 財劃法 賴惠員

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