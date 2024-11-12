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林右昌批財劃法欲修惡 籲國民黨撤案

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨秘書長林右昌批評，財劃法欲修惡，籲國民黨撤案。圖／民進黨提供
民進黨秘書長林右昌批評，財劃法欲修惡，籲國民黨撤案。圖／民進黨提供

林右昌今天出席民進黨創黨38周年紀念系列活動「守護台灣民主路一直走：國會改革歷程影像展」時表示，目前正在審議的財劃法修正案同樣攸關民主發展。國民黨版本的修法若倉促通過，將破壞現行財政機制，危及國家穩定。他呼籲國民黨懸崖勒馬，撤回修法版本，並聽取地方政府意見，尋求符合各縣市實際需求的平衡方案。

林右昌批評，國民黨版的財劃法，不僅三分鐘內草率送出委員會，實際內容更是在癱瘓、架空中央政府，中央只剩約千億元資源可用，難以支持全國性的重大建設或城鄉平衡發展。試算顯示，若按照國民黨版的分配方式，部分縣市的預算可能倍增至五倍、十倍之多，地方政府的人力資源無法有效執行這些經費，將導致嚴重浪費與預算消化問題。

林右昌表示，國民黨版財劃法刻意忽略「水平分配」的核心議題，這將加劇縣市之間的財政不平衡，造成「富者愈富，窮者愈窮」的不公平分配。他強調，過去25年不論哪個政黨執政，都努力尋求財政公平分配的共識，這是修法成功的必要前提。希望國民黨能以台灣整體利益為重，攜手各界理性討論，重新設計公平合理的財劃方案。

林右昌說，這些修法都是為了台灣的長遠發展，期待政黨間理性討論，共同守護民主成果與民眾福祉。

修法 國民黨 林右昌

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