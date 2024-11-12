影／反藍委修憲立法 全國律師聯合會：1116上街頭
針對國民黨立委翁曉玲提案修法憲法訴訟法，全國律師聯合會發表聲明，指出此項修法是實質癱瘓憲法法庭，揚言於16日遊行抗議。
律師賴中強、范瑞華、錢建榮、林俊宏、李荃和、洪偉勝等人上午在台大校友會館舉行記者會，指出國民黨立委翁曉玲提案修法憲法訴訟法協商冷凍期11月18日屆至，期限後立法院隨時可強行表決。與會人士表示憲政秩序有陷於癱瘓、崩解之危險，基於律師保障人權、實現社會正義及促進民主法治之使命，所以發起律師守護憲法遊行活動號召律師同業身著律師袍挺身站出，向朝野立法委員呼籲，立法院應恪守憲法秩序及誡命，服膺憲法忠誠義務，撤回行將癱瘓釋憲機關之《憲法訴訟法》第4條、第30條、第43條及第95條修正草案，以避免憲政秩序蒙受危難。
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