153位律師要上街 反對憲訴法提高門檻

「呼籲全台律師站出來，反對《憲法訴訟法》提高大法官出席與釋憲門檻至法定人數3分之2！」律師林俊宏、洪偉勝、李荃和等人12日宣布，16日將於228公園舉行遊行，反對國民黨立委翁曉玲修《憲法訴訟法》。洪偉勝表示，若修法通過、人數仍不足，對立法院不利的行為也無法釋憲，如此修法不利台灣的民主永續。

提高釋憲門檻侵害人權

林俊宏表示，翁曉玲將大法官的出席與釋憲門檻調高到「法定人數」的「3分之2」，無論出席或同意都要超過10位大法官，恐讓憲法法庭陷入實質癱瘓。他強調，過去846件憲法判決或解釋中，僅有48件、5%與憲政機關紛爭有關，若修法成功，影響的反而是95%民眾聲請基本權利救濟的保障。

「拉高釋憲門檻，恐讓大法官累積一堆案件無法處理！」律師錢建榮指出，他不反對限制大法官人數，但應該要有配套，例如之前NCC組織法讓現任委員在新委員尚未上任的延任規定，但此次修法只有調高門檻，若修法通過恐重回戒嚴時期難做出判決的困境，過去就是因為審案門檻太高，1年常常做不出幾個判決，很多案件甚至拖了1、20年。

人數不足誰都無法釋憲

曾替總統府在國會改革釋憲辯護的洪偉勝指出，台灣的大法官人數與人口比，對比德國與日本並沒有比較少，而過去無論是死刑、同婚釋憲，也非少數大法官做出決議，該多元折衷的機關不是司法院，而是立法院。他也強調，若以後是行政院不復議、總統不公佈法案，若大法官人數不足，屆時受害的反而是立法院。

「大法官釋憲門檻拉高是民國47年的作法！」李荃和強調，此次《憲法訴訟法》修法不像過去499號解釋與585號解釋後，立法院僅是修法砍掉大法官待遇，這次在國會改革後卻要影響憲法法庭實際運作，恐侵害人權與民主，他們無法接受。

律師賴中強表示，16日遊行將從下午2點開始，沿途經過襄陽路、忠孝西路與東路，最後會走到濟南路、立法院群賢樓前，將會有律師與學者發表演講，歡迎律師們穿著法袍前來，民眾也可多多響應。

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