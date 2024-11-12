海地新總理費艾梅宣誓就職 駐海地大使當面致賀

友邦海地過渡政府委員會已開除總理康尼爾，並任命商人費艾梅為總理。外交部今天表示，駐海地大使胡正浩獲邀並已出席費艾梅的就職典禮，並當面致賀費艾梅；將持續與海地新政府合作。

海地過渡政府委員會5個月前指派康尼爾（GarryConille）任過渡政府總理，美聯社報導，委員會已經開除康尼爾，並任命商人出身的費艾梅（Alix DidierFils-Aimé）取而代之。

外交部上午舉行例行記者會，媒體關切，外交部、駐海地大使館與費艾梅及其新政府的交往情況。

外交部發言人劉永健表示，海地新總理已於當地時間11日下午宣誓就職，駐海地大使胡正浩應邀出席觀禮，也當面向新總理致賀；將密切關注海地近期情勢變動，未來將與新政府、新內閣在既有友好基礎上持續合作，全力協助海地恢復憲政與社會秩序。

劉永健強調，台灣與海地邦誼穩固，兩國長期在公衛、糧食安全、教育以及社福等領域推動各項合作計畫，嘉惠廣大民眾，成果備受肯定。