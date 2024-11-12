柯文哲被控性騷還原 游淑慧驚呆：我正在地上找眼鏡碎片

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，被北院裁定延長羈押，今又遭媒體人璩美鳳指控性騷，稱柯撫摸她手臂，還誇她「妳的皮膚好好喔！」甚至璩美鳳與宣明智公子宣昶有出面還原，議員游淑慧驚訝說「現在的我，正在地上找眼鏡碎片。」

游淑慧說，她剛剛看到友柯的知名企業界人士之子宣明智的兒子、宣捷生技公司創辦人宣昶有公開受訪還原。「現在的我正在地上找眼鏡碎片」，單純限制了我們的想像，一個政治人物在媒體前高度曝光10年，難道到頭來，大家看到的只是假像嗎？不勝唏噓。

北市議會京華城調查小組召集人游淑慧今天在臉書表示，她一早看到周刊報導柯文哲摸手事件，她跟某位不喜歡柯文哲的長輩說：「這也太瞎了，這樣人格毀滅大可不必」。當時這位長輩也回她：「又不是腦袋壞掉，政治人物敢做這種事，不相信。」

游淑慧說，可能有很多人都如同她跟這位長輩一樣，即便堪稱「柯黑的我們」也不相信，柯文哲除了貪財又好色。但又看到璩美鳳與宣昶有出面還原，游驚訝說，單純限制了我們的想像？「現在的我，正在地上找眼鏡碎片。」