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孫中山159周年誕辰獻花致敬 朱立倫：明年擴大紀念

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
因為國父紀念館正在整修，國民黨主席朱立倫（中）上午率領黨部主管，致敬總理孫中山誕辰159周年紀念暨慶祝建黨130周年，向總理銅像獻花。記者曾吉松／攝影
因為國父紀念館正在整修，國民黨主席朱立倫（中）上午率領黨部主管，致敬總理孫中山誕辰159周年紀念暨慶祝建黨130周年，向總理銅像獻花。記者曾吉松／攝影

適逢國民黨總理孫中山159周年誕辰紀念，國民黨主席朱立倫今天表示，每位國民黨同志永遠是孫中山的信徒，永遠追隨其革命初衷，為了中華民國、為了民主自由全力以赴。明年3月12日是國父逝世100周年，國民黨一定要擴大舉辦。

朱立倫今偕同副主席連勝文、秘書長黃健庭、政策會執行長傅崐萁以及中常委、黨務主管等，於中央黨部向總理銅像獻花致敬。

朱立倫表示，今天是中華民國國父、國民黨總理誕辰159周年，每位國民黨同志永遠都是總理的信徒，永遠追隨總理革命的初衷，為了中華民國，為了民主自由，為了讓民眾可以過好日子，全力以赴、全力打拚。

朱立倫指出，國父一生為革命犧牲奉獻的精神，國民黨同志永遠引以為典範，作為大家為民眾服務的重要基石與基準；他說，每次到海外參訪，看到國父當年革命的辛苦、努命，一生犧牲奉獻，是所有全球炎黃子孫、國人同胞最感恩的，即便在海外，華僑經過幾代，永遠都認為國父是最偉大的，令人相當感佩。

朱立倫表示，明年3月12日是國父逝世100周年，國民黨一定要擴大舉辦，一起紀念與緬懷孫中山。

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