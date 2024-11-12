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盧比歐傳將任美國務卿 朱立倫：不做揣測
紐約時報指出，美國總統當選人川普預計任命友台的佛州參議員盧比歐（Marco Rubio）出任國務卿。國民黨主席朱立倫今天表示，不做預測立場的揣測，他相信川普政府未來的閣員，一定站在民主自由的這一方，力挺中華民國。
國民黨總理孫中山先生159周年誕辰紀念，朱立倫今率黨務主管於中央黨部，向孫中山銅像獻花致敬。
對於金融時報稱，台灣已向川普團隊接觸．打算之後提出超過150億美元（約新台幣4828億元）的軍購。朱立倫表示，維護國防是朝野的共識，但軍購的議題絕對不是暫時性的，應該是延續性的考量。
朱立倫說，過去的採購的項目到現在還有很多延宕、還沒有交貨的軍購，國人是非常關心的。另外，對於未來採購的清單，一定是大家有一些共識之後，才能有最後的結果，現在提出來的可能算是初期的想法，也要獲得雙方的共識，才會有答案。
朱立倫重申，國民黨的立場除了堅強的國防，還是希望兩岸透過對話交流，降低風險、降低衝突，如果像民進黨現在的做法只有對抗、只有衝突，再多的國防預算都沒有辦法保障國人的安全。
對於川普可能任命友台的盧比歐出任國務卿，朱立倫說，不做預測立場的揣測，未來整個國安團隊的布局都在規畫中，他想川普的國安團隊或者是未來的閣員，一定都是站在民主自由這一方，一定是力挺中華民國。
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