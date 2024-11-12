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影／川普入主白宮 羅智強：賴政府溝通成重大難題

攝影中心／ 記者陳正興／台北採訪即時報導
國民黨立委羅智強（圖）表示，現在在是「強勢的川普，弱勢的賴清德」，歷任總統從陳水扁、馬英九到蔡英文，當選後三個月內訪美，無一例外。記者陳正興／攝影
國民黨立委羅智強（圖）表示，現在在是「強勢的川普，弱勢的賴清德」，歷任總統從陳水扁、馬英九到蔡英文，當選後三個月內訪美，無一例外。記者陳正興／攝影

美國大選結果出爐，川普確定入主白宮，國民黨立委羅智強上午在時事回應時表示，賴清德總統就任多日至今仍未有機會訪美，比起疑賴，他更擔心美國討厭賴清德、輕視賴清德、小看賴清德。

羅智強表示，川普已經說了希望台灣國防預算占到GDP的10%，是約2兆6千億，占中央政府總預算84%。如果真按照川普要求的保護費，政府可以停擺，當然也有人說川普是訂出目標值，之後對台灣政府提出要求。羅智強說，現在在是「強勢的川普，弱勢的賴清德」，歷任總統從陳水扁、馬英九到蔡英文，當選後三個月內訪美，無一例外。在民進黨一直強調跟美國關係多好，至今賴清德無法出訪，無法到美國過境，衡量台美關係當然有實質因素，但也有象徵因素。羅智強最後指出，當川普開出所謂的保護費時，弱勢賴清德政府要怎麼跟川普政府溝通，怎樣保障台美情誼，保障台灣內部國家發展需要的方向，包括預算分配，這才是賴清德接下來要面對的重大難題。

美國大選結果出爐，川普確定入主白宮，國民黨立委羅智強（圖）上午表示，賴清德總統就任多日至今仍未機會訪美，比起疑賴，他更擔心美國討厭賴清德、輕視賴清德、小看賴清德。記者陳正興／攝影
美國大選結果出爐，川普確定入主白宮，國民黨立委羅智強（圖）上午表示，賴清德總統就任多日至今仍未機會訪美，比起疑賴，他更擔心美國討厭賴清德、輕視賴清德、小看賴清德。記者陳正興／攝影

川普 美國大選 賴清德

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