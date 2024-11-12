快訊

12強賽／大聯盟記者等不及想看台韓戰 「好想看南韓先發打線」

日本環球影城「咚奇剛國度」12月11日開幕！園區設施、新品搶先看

半導體風雲／台積電組先進封裝艦隊 加速因應川普新政

聽新聞
0:00 / 0:00

避談爭取黨主席連任 朱立倫：我絕不談這些議題

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
被問到是否爭取黨主席連任，國民黨主席朱立倫今天表示，「我絕對不會談這些議題，」現階段國民黨最重要的，是財劃法、總預算審查相關民生議題，製造國民黨的紛擾是民進黨所希望的。記者鄭媁／攝影
被問到是否爭取黨主席連任，國民黨主席朱立倫今天表示，「我絕對不會談這些議題，」現階段國民黨最重要的，是財劃法、總預算審查相關民生議題，製造國民黨的紛擾是民進黨所希望的。記者鄭媁／攝影

國民黨主席明年改選，朱立倫持續鴨子划水，外界指他積極處理黨務，展現爭取連任決心。朱立倫今天表示，「我絕對不會談這些議題，」現階段國民黨最重要的，是財劃法、總預算審查相關民生議題，製造國民黨的紛擾是民進黨所希望的。

傳出國民黨本土派力拱立法院前院長王金平出馬整頓亂局。王金平昨天受訪時駁斥，沒有這回事，他是退休的人，目前沒有介入黨主席選舉，也不會主動介入協調分歧。

國父孫中山誕辰159周年，朱立倫今率黨務主管在中央黨部向總理銅像獻花致敬。他在會後受訪表示，對於這些長輩、前輩，都表示尊重，不會有任何的意見，但是他要恭喜王院長擔任東海大學榮譽講座教授，他的經驗還是可以提供給後輩學子很多參考。

至於自己是否爭取黨主席連任，朱立倫說，他絕對不會談這些議題，現階段的國民黨最重要的、大家關心的是立法院，怎麼樣把重要的民生法案、地方首長最關心的財劃法，或是總預算相關審查，展現出民意監督的力量。

此外，民進黨內傳出對於賴清德總統最近多項的人事案有很多意見。朱立倫說，最近很多的民進黨的人士與國人都非常訝異，有毫無金融經驗背景，甚至家人已經被通緝，最後還可以被任命為金融機構的負責人，三天後辭職，又傳出很多酬庸名單，相信這些都是國人不能接受的。至於民進黨內的派系之爭，他不予置評。

國民黨 朱立倫 民進黨

延伸閱讀

台灣恐因川普提高軍費？朱立倫：兩岸對抗必增壓力

藍營「反朱派」拱出面喬黨魁？王金平：沒有這回事

同台王金平快閃？朱立倫：作文章製造紛擾非黨內之福

幕後／衝財劃法藍黨團不受控？ 「三分珍」貫徹朱立倫意志

相關新聞

控柯文哲撫摸騷擾 璩美鳳：在會議室的動作 我驚呆了

媒體人璩美鳳今天指控，民眾黨主席柯文哲性騷擾，過去曾經抓起手臂前後撫摸，事後卻未珍惜公開道歉的機會，「腦袋跟作法如此，我...

璩美鳳控柯文哲性騷 民眾黨：支持當事人提申訴

有關媒體人璩美鳳指控性騷擾，台灣民眾黨今天表示，黨主席柯文哲目前還在羈押禁見，民眾黨無從進一步了解，但是支持當事人依法提...

消防法修正 業者未協助救災最重罰千萬、釀死重判7年

立法院會今天三讀修正通過消防法部分條文，工廠、儲存化學品的倉庫或儲存場所，及一定規模以上的實驗室或倉庫的管理權人，火災時...

檢終發布陳啟昱查緝專案 謝龍介：前提是人在國內

台鹽前董座陳啟昱捲入台鹽綠能弊案失聯多日，南檢昨天才緊急發布查緝專案相關資料，引發抨擊。國民黨立委謝龍介指出，檢調辦案前...

新民調：過半民進黨支持者 不支持對在野立委大罷免

國民黨立委羅智強成立的「新國會智庫」今日公布最新民調，有58.9%不贊成現行可能造成少數即可罷免多數的規定，有約56.6...

挺台盧比歐傳出任美國務卿 民進黨政府別高興太早

美國總統當選人川普積極籌組內閣，紐約時報報導，川普將任命佛羅里達州的聯邦參議員盧比歐為國務卿。由於盧比歐長期抱持抗中友台的立場，民進黨政府對此恐怕要更謹因應美中台關係。 因為，川普若決定由盧比歐出任國務卿，顯示美方將更強勢主導美中互動，加上川普在總統大選前已經揚言，將對中國大陸商品課徵60%的關稅，可以預見雙方關係將更為緊張，一旦美中台失去平衡時，中國大陸有可能會對台灣採取更多嚴厲的措施，或是對台灣的態度更為強硬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。