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避談爭取黨主席連任 朱立倫：我絕不談這些議題
國民黨主席明年改選，朱立倫持續鴨子划水，外界指他積極處理黨務，展現爭取連任決心。朱立倫今天表示，「我絕對不會談這些議題，」現階段國民黨最重要的，是財劃法、總預算審查相關民生議題，製造國民黨的紛擾是民進黨所希望的。
傳出國民黨本土派力拱立法院前院長王金平出馬整頓亂局。王金平昨天受訪時駁斥，沒有這回事，他是退休的人，目前沒有介入黨主席選舉，也不會主動介入協調分歧。
國父孫中山誕辰159周年，朱立倫今率黨務主管在中央黨部向總理銅像獻花致敬。他在會後受訪表示，對於這些長輩、前輩，都表示尊重，不會有任何的意見，但是他要恭喜王院長擔任東海大學榮譽講座教授，他的經驗還是可以提供給後輩學子很多參考。
至於自己是否爭取黨主席連任，朱立倫說，他絕對不會談這些議題，現階段的國民黨最重要的、大家關心的是立法院，怎麼樣把重要的民生法案、地方首長最關心的財劃法，或是總預算相關審查，展現出民意監督的力量。
此外，民進黨內傳出對於賴清德總統最近多項的人事案有很多意見。朱立倫說，最近很多的民進黨的人士與國人都非常訝異，有毫無金融經驗背景，甚至家人已經被通緝，最後還可以被任命為金融機構的負責人，三天後辭職，又傳出很多酬庸名單，相信這些都是國人不能接受的。至於民進黨內的派系之爭，他不予置評。
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