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藍議員反對財劃法修法 綠委喊話撤回草案重新討論
國民黨推動財政收支劃分法修法，國民黨高雄市議員李雅靜昨天表態反對國民黨版本修法草案。民進黨立委賴瑞隆今天表示，國民黨版本草案獨厚台北市3％，對其他縣市非常不公平，連國民黨自家人都不挺，呼籲國民黨盡快撤回修法草案，重新回到委員會討論合理分配方式。
李雅靜昨天表示，現行試算後高雄的統籌分配款增幅在六都中排名倒數第二，表態反對國民黨現行版本，尤其針對台北市享受加碼3％配額一事，極為不合理，「難道南部人是二等公民嗎？」
賴瑞隆指出，李雅靜開第一槍反對國民黨財劃法草案獨厚台北市，讓台北愈來愈強，其他縣市愈來愈弱，若強行通過國民黨版本，漠視高雄對產業經濟、空汙等付出，只會遭到更多人反彈，希望國民黨團盡速撤回現行修法草案。
賴瑞隆說，合理財政收支分配才能實現公平正義，應該要回到委員會好好討論，如何修財劃法對地方公平，中央對地方預算分配更公平，需要重新合理思考，確保各縣市合理權益，希望國民黨能夠謹慎思考，不要強行通過獨厚台北市，卻犧牲其他縣市權益的方案，這樣做法只會讓全民更加不滿。
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