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盧比歐任國務卿 李彥秀：不能樂觀 未來4年川普說了算

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
紐約時報報導，美國總統當選人川普預計任命佛州參議員盧比歐出任國務卿，盧比歐被認為是長期友台人士。路透
紐約時報報導，美國總統當選人川普預計任命佛州參議員盧比歐出任國務卿，盧比歐被認為是長期友台人士。路透

紐約時報報導，美國總統當選人川普預計任命佛州參議員盧比歐出任國務卿，盧比歐被認為是長期友台人士。國民黨立委李彥秀認為，不能太樂觀，台灣對美出超可能達創紀錄的650億美元，在「美國優先」之下，台美貿易與科技關係可能承受更大的壓力，未來4年美國還是川普說了算。

針對傳出川普內定盧比歐任美國國務卿，李彥秀說，預計出任川普國務卿的盧比歐，立場長期挺台，除了支持台灣參與世界衛生組織（WHO）及國際民航組織（ICAO）等國際組織，也支持美台簽訂自由貿易協定。未來就任國務卿後，讓各界對台美關係實質的發展，以及進一步的深化充滿期待，也希望已經進行二年多的「台美21世紀貿易倡議」能有突破性的進展。

李彥秀提到，盧比歐主掌下的國務院，在美中台關係，以及亞太戰略佈局上，是否會在短時間內有根本性的改變，恐怕也不能太過樂觀。特別是，台灣今天對美出超可能高達創紀錄的650億美元，在川普「美國優先」的大旗下，台美之間的貿易與科技關係，可能會承受更大的壓力，也需要相當的時間進行磨合。

李彥秀認為，盧比歐友善的立場，對台灣而言當然是一個好消息，但是未來4年，美國還是川普說了算，政府應該全面性的發展與美國官方、各黨派以及民間的關係，才能維護台灣最大的利益。

台美關係 川普 美國

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