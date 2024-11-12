全律會反修憲訴法 翁曉玲：會揭露誰是「信賴」律師

針對國民黨立委翁曉玲提案修法憲法訴訟法，全國律師聯合會發表聲明，指出此項修法是實質癱瘓憲法法庭，揚言於16日遊行抗議。國民黨立委翁曉玲今日質疑發起遊行的153位律師只是少數外，她之後會揭露有多少人是「信賴後援會」的律師。

根據全國律師聯合會聲明，提到本次修正案大幅提高憲法裁判的作成門檻，但也造成大法官若缺額或依法不能行使職權，而未達作成憲法裁判之門檻。立委所提憲法訴訟法修正案，將造成憲法法庭實質停擺及癱瘓的結果，而此結果將造成憲法爭議無法解決、人民基本權利維護的需求遭實質剝奪，已嚴重動搖我國自由民主憲政秩序之根基；強烈呼籲立法院朝野各黨團切勿通過此極度不妥的修正提案。

翁曉玲說，中華民國人民都有集會遊行和表達言論自由的權利，尊重這153位律師意見表達，他們可以對憲法訴訟法修法表達不同意見，「但我不同意他們的法律見解跟法律主張」。

翁曉玲強調，如果對一般法官要求審判程序必須要嚴謹，甚至大法官認為最重的死刑判決時都要一致決，當然有足夠理由要求，未來憲法法庭、大法官審理釋憲案要採取高標準、高門檻的審理程序，不應該像現在這樣，少數大法官就可以做成影響人民基本權利、國家重大方針的憲法裁判，這是不合理的。憲法訴訟法修法目的是要讓憲法法庭制度更加健全，朝向更加嚴謹方向。

翁曉玲也提到，153位律師只是兩萬多名律師的一小部分，這是集體主張？還是少部分擁護賴清德政權的？她之後會再分析這份律師名單裡，哪些人是信賴後援會的律師，有多少位擔任公務部門的法律顧問，對他們走上街頭表達意見完全尊重，不可能因為少數人的意見且是沒有道理的意見，影響修正憲法訴訟法的目標達成，修正憲法訴訟法是要健全憲法法庭，而不是癱瘓憲法法庭。

翁曉玲說明，如果大法官員額補上，不可能讓憲法法庭停擺，這也是短暫過渡期間。若大法官人事案無法全部通過，有出缺狀況，賴清德自己要提適當人選。如果賴清德任性而不提名新人選，這才是真的造成憲法法庭癱瘓的罪魁禍首。