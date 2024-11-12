快訊

12強賽／大聯盟記者等不及想看台韓戰 「好想看南韓先發打線」

日本環球影城「咚奇剛國度」12月11日開幕！園區設施、新品搶先看

半導體風雲／台積電組先進封裝艦隊 加速因應川普新政

聽新聞
0:00 / 0:00

67%民眾不支持大法官人事 羅智強：賴清德不在乎過不過

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
大法官人事案卡關中，目前大法官被提名人仍未拜會立法院在野黨團。國民黨立委羅智強今日表示，賴清德總統提這份名單，一開始就沒打算讓其過。圖／立委羅智強辦公室
大法官人事案卡關中，目前大法官被提名人仍未拜會立法院在野黨團。國民黨立委羅智強今日表示，賴清德總統提這份名單，一開始就沒打算讓其過。圖／立委羅智強辦公室

大法官人事案卡關中，目前大法官被提名人仍未拜會立法院在野黨團。國民黨立委羅智強今日表示，賴清德總統提這份名單，一開始就沒打算讓其過，按照傳統拜會立院朝野黨團這麼難嗎？以前總統都做得到，為何賴清德做不到？

大法官人事案延宕，國民黨立委翁曉玲亦正著手推動修法憲法訴訟法，遭質疑國民黨是一手修法，一手卡大法官。

羅智強說，大法官以憲法法庭判決對於死刑要求一致決，大法官做的憲法法庭判決拘束這個國家一百年，除非下一個大法官否定，難道不需要高門檻？翁曉玲的高門檻也只是3分之2，也沒有到一致決，大法官用自己標準審視自己這麼困難嗎？

羅智強表示，大法官人事部分，民進黨也很消極，連過去慣例大法官拜會立法院各黨團都不做。他在總統府工作時，就陪著總統府秘書長、大法官被提名人去拜會。民進黨連這個慣例都不做，說在乎大法官的人事審查？

羅智強認為，賴清德提這份大法官名單沒打算讓它過，7個大法官被提名人裡有6個人支持廢除死刑，賴清德真的想讓這份名單過嗎？先不講政治性，8成民意反對廢除死刑，8成民意反對大法官用憲法法庭判決實質廢死，立委是背負民意期待進到立院，提了6個主張廢死的大法官被提名人？

羅智強指出，民調顯示67%不希望立法院投同意票給大法官人事，賴清德從一開始就不打算讓名單過，看賴清德的做法，根本不在乎這些大法官過不過，按照傳統拜會立院朝野黨團這麼難嗎，以前總統都做得到，為何賴清德做不到？憲政秩序靠慣例建構，憲政有此慣例在，為何要破壞慣例？至少先按照慣例做。不急的是民進黨自己。

大法官 羅智強 賴清德

延伸閱讀

過半民眾不贊成罷免制度 羅智強：藏了反民主現象

美內定挺台盧比歐任國務卿 賴清德2020訪美曾會面

軍購4800多億 羅智強：擔心美國討厭賴清德

走了呂政璋 又傳高嘉瑜 許宇甄：賴清德用人唯「清」

相關新聞

控柯文哲撫摸騷擾 璩美鳳：在會議室的動作 我驚呆了

媒體人璩美鳳今天指控，民眾黨主席柯文哲性騷擾，過去曾經抓起手臂前後撫摸，事後卻未珍惜公開道歉的機會，「腦袋跟作法如此，我...

璩美鳳控柯文哲性騷 民眾黨：支持當事人提申訴

有關媒體人璩美鳳指控性騷擾，台灣民眾黨今天表示，黨主席柯文哲目前還在羈押禁見，民眾黨無從進一步了解，但是支持當事人依法提...

消防法修正 業者未協助救災最重罰千萬、釀死重判7年

立法院會今天三讀修正通過消防法部分條文，工廠、儲存化學品的倉庫或儲存場所，及一定規模以上的實驗室或倉庫的管理權人，火災時...

檢終發布陳啟昱查緝專案 謝龍介：前提是人在國內

台鹽前董座陳啟昱捲入台鹽綠能弊案失聯多日，南檢昨天才緊急發布查緝專案相關資料，引發抨擊。國民黨立委謝龍介指出，檢調辦案前...

新民調：過半民進黨支持者 不支持對在野立委大罷免

國民黨立委羅智強成立的「新國會智庫」今日公布最新民調，有58.9%不贊成現行可能造成少數即可罷免多數的規定，有約56.6...

重返「戰情室」 趙少康：體力未恢復 廣播主持再等等

中廣前董事長趙少康日前透露動了心臟手術，手術時心臟停止3個小時。休養一個多月後，昨晚重回政論節目「少康戰情室」，趙少康說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。