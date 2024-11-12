67%民眾不支持大法官人事 羅智強：賴清德不在乎過不過

大法官人事案卡關中，目前大法官被提名人仍未拜會立法院在野黨團。國民黨立委羅智強今日表示，賴清德總統提這份名單，一開始就沒打算讓其過，按照傳統拜會立院朝野黨團這麼難嗎？以前總統都做得到，為何賴清德做不到？

大法官人事案延宕，國民黨立委翁曉玲亦正著手推動修法憲法訴訟法，遭質疑國民黨是一手修法，一手卡大法官。

羅智強說，大法官以憲法法庭判決對於死刑要求一致決，大法官做的憲法法庭判決拘束這個國家一百年，除非下一個大法官否定，難道不需要高門檻？翁曉玲的高門檻也只是3分之2，也沒有到一致決，大法官用自己標準審視自己這麼困難嗎？

羅智強表示，大法官人事部分，民進黨也很消極，連過去慣例大法官拜會立法院各黨團都不做。他在總統府工作時，就陪著總統府秘書長、大法官被提名人去拜會。民進黨連這個慣例都不做，說在乎大法官的人事審查？

羅智強認為，賴清德提這份大法官名單沒打算讓它過，7個大法官被提名人裡有6個人支持廢除死刑，賴清德真的想讓這份名單過嗎？先不講政治性，8成民意反對廢除死刑，8成民意反對大法官用憲法法庭判決實質廢死，立委是背負民意期待進到立院，提了6個主張廢死的大法官被提名人？

羅智強指出，民調顯示67%不希望立法院投同意票給大法官人事，賴清德從一開始就不打算讓名單過，看賴清德的做法，根本不在乎這些大法官過不過，按照傳統拜會立院朝野黨團這麼難嗎，以前總統都做得到，為何賴清德做不到？憲政秩序靠慣例建構，憲政有此慣例在，為何要破壞慣例？至少先按照慣例做。不急的是民進黨自己。