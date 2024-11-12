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檢終發布陳啟昱查緝專案 謝龍介：前提是人在國內

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委謝龍介。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委謝龍介。圖／聯合報系資料照片

台鹽前董座陳啟昱捲入台鹽綠能弊案失聯多日，南檢昨天才緊急發布查緝專案相關資料，引發抨擊。國民黨立委謝龍介指出，檢調辦案前後不一，事件發生如此之久，為何現在才積極偵辦？質疑陳啟昱跑掉是為了保護更高層，呼籲行政院長卓榮泰積極辦案，避免綠電蟑螂越來越多。

謝龍介表示，檢調態度前後不一，同一個黨內，隱藏太多爭鬥。陳啟昱的案件發生多年，為何現在才啟動？當年誰護航？從檢調蒐集各種證據情況來看，就是沒有在動。

謝龍介表示，有人發現陳啟昱吃得太難看，要陳辭職，當時就該啟動偵辦。檢調現在才啟動偵查，被外界認為是派系爭鬥，大家都不希望司法成為派系打手。

謝龍介指出，他相信刑事局辦案的能力，要追一個陳啟昱不難，前提是人在國內。所以他才說陳啟昱當時就坐桶子逃出國了，而且是冒著颱風危險。只要願意花錢，船老大都會接案。

謝龍介說，當時民間資訊傳聞陳啟昱在第一次無保釋回便以逃跑，跑掉是要保護上面的人。賴清德總統當家也未解決問題，只想鬥爭，實不足取。

謝龍介最後提到，最近有傳聞指出其他高層也已逃跑，總共上兆元的光電開發，到底有多少利益分贓？88槍是為了利益？10槍為了土方利益？希望行政院長卓榮泰盡快偵辦這些案件，別清除一批蟑螂，又養出另一批蟑螂。

蟑螂 行政院 謝龍介

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