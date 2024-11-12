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三人事案責任推在野 民進黨籲：善盡憲法忠誠義務速審

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨官方臉書粉絲專頁重申，這三大人事案不僅關乎憲政機關的運作，更會影響全國人民的權益，呼籲在野黨應善盡憲法忠誠義務，儘速審查。圖／取自民進黨臉書
民進黨官方臉書粉絲專頁重申，這三大人事案不僅關乎憲政機關的運作，更會影響全國人民的權益，呼籲在野黨應善盡憲法忠誠義務，儘速審查。圖／取自民進黨臉書

立法院長韓國瑜今召集朝野協商，但三大人事案僅有考試院、司法院人事案，獨漏NCC人事案。民進黨官方臉書粉絲專頁重申，這三大人事案不僅關乎憲政機關的運作，更會影響全國人民的權益，呼籲在野黨應善盡憲法忠誠義務，儘速審查。

民進黨指出，「NCC組織法」規定NCC委員共7人，且規定會議決議必須要過半數同意才能進行，換言之就是要四名委員出席，委員會才可合法議決事項，但目前NCC委員只剩下3人，行政院提出的新委員名單一再遭到杯葛，導致NCC委員會無法議決事項。

民進黨表示，若NCC委員會繼續停擺，將造成廣播、電視頻道無法上下架及申設、換照，頻道內容違反兒少保護等無法處理；電信業者重大違規無法開罰；打詐業務無法推行，嚴重影響國人權益。

民進黨指出，第13屆考試委員任期今年8月屆滿，賴清德總統已提名7位新任委員，但人事案至今仍卡在立法院，雖然上個月該人事案逕付二讀、交付協商，但並無進度。考試委員攸關國家考試的進行，如未能在9月1日順利銜接，將嚴重衝擊明年1、2月應舉行的初等考試、醫事人員、護理師及社工師等考試，超過三萬人應考權益恐大受影響。

民進黨表示，目前大法官只剩八位，雖然賴總統早在八月底就已提名七人名單，但立法院至今仍未審查。國民黨立委翁曉玲日前提出「憲法訴訟法修正草案」 ，企圖將「大法官現有總額定為法定總額15人、釋憲判決門檻拉高到3分之2，若該修正案被強行通過，未來必須要有10位大法官才能啟動憲法法庭，再搭配杯葛大法官人事同意權，現有的8位大法官根本無法開會 ，導致憲法法庭實質癱瘓，形同封殺國人聲請釋憲的權利。

NCC 大法官 民進黨

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