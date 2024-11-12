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璩美鳳控柯文哲性騷 民眾黨：支持當事人提申訴

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台北地檢署偵辦京華城容積弊案，聲請延押台北市前市長柯文哲。本報資料照片
台北地檢署偵辦京華城容積弊案，聲請延押台北市前市長柯文哲。本報資料照片

有關媒體人璩美鳳指控性騷擾，台灣民眾黨今天表示，黨主席柯文哲目前還在羈押禁見，民眾黨無從進一步了解，但是支持當事人依法提出申訴。

媒體報導，民眾黨主席柯文哲在總統大選備戰期間，曾經對力促藍白合的資深媒體人璩美鳳性騷擾，直接在內部會議用手指撫摸對方手臂，事後還傳訊息指稱「人不可以太聰明，太漂亮，太年輕」，還說要聘用擔任國安會副祕書長，「在明代就是錦衣衛的頭目」。

民眾黨稍早透過文字回應，對於璩美鳳在媒體所提及的內容，由於柯文哲目前還在羈押禁見當中，民眾黨無從進一步了解，但是絕對支持當事人依法提出申訴，同時也認為相關指控，應該給雙方各自表達意見的機會。

民眾黨也說，有關鏡周刊提及柯文哲秘書等相關影射，已經是從科幻小說變成言情小說，民眾黨強烈譴責報導捕風捉影，套上黃色濾鏡惡意誤導社會大眾，在柯文哲無法為自身辯駁的時刻，對當事人進行人格摧毀，也對當事人造成傷害，呼籲外界勿再妄加揣測。

台灣民眾黨 柯文哲 璩美鳳

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