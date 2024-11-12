選罷法拉高連署突協商 吳思瑤喊話韓國瑜別讓藍白硬幹

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天指出，昨天未排入朝野協商議程的選罷法修法，今天一早收到立法院長韓國瑜朝野協商通知，今天下午協商新增選罷法修法草案，最快周五院會國民黨跟民眾黨就可以硬幹，喊話韓國瑜，每一次朝野協商，全社會還是不能輕放必要的驗證與檢視。

吳思瑤指出，當黨團幹事長9個月以來，每天眼睛一睜開，就有炸彈，一早收到韓國瑜院長下午朝野協商會議通知，昨天還沒被列入議程的選罷法，突然被偷襲列上了。選罷法依程序就是要由韓國瑜出面協商，才能進入院會表決最終關。國民黨要求列案，院長是得處理。

「該來的還是會來」，吳思瑤警示，不要小看藍白跟民意對幹的決心，今天協商程序走完，最快周五選罷法藍白就可以硬幹了。

財政委員會日前處理財劃法修法草案，朝野爆發激烈衝突，最終僅花3分鐘送出委員會。民進黨團質疑會議有瑕疵，提交院長層級的協商，也一併列入今日協商議程。

吳思瑤說，昨天財委會再一次的失序事件，連官員都被國民黨立委限制行動、無法上台報告，依據立院職權行使法68條解決議事爭議是院長職責，韓國瑜有權有責，不能再視而不見。

吳思瑤表示，韓國瑜是全民的國會議長？還是只想當大小藍的共主？即使答案昭然若揭，但每一次朝野協商，全社會還是不能輕放必要的驗證與檢視，還想往上爬的人，都要過民意這關。