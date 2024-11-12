總統：台捷在半導體產業、網路安全有很大合作空間

總統賴清德今天接見捷克眾議院友台小組主席班達所率訪團表示，未來台灣與捷克不論在半導體產業、網路安全或是文化等各領域，都有很大的合作空間。班達也指出，捷克企業參與半導體供應鏈，對台捷轉化為互惠互利的經濟合作非常重要。

總統上午在總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍陪同下，接見捷克眾議院友台小組主席班達（MarekBenda）所率訪團表示，歡迎訪賓來到台灣，班達擔任友台小組主席20多年，是台灣在捷克的堅實友人，除了長期協助深化台捷關係，這次更是第12次造訪台灣。

班達表示，這次也是捷克眾議院在他今年5月就職以來，首次組團到台灣訪問，對於台捷雙邊關係來說具有非常重要的意義，非常感謝以行動展現對台灣的支持。

總統指出，民主自由是台灣與捷克共享的價值，也共同面對威權主義擴張的挑戰，今年是捷克絲絨革命35週年，捷克對抗共產專制的歷史，追求民主自由的歷程，深深激勵著台灣。他也要對班達承襲父親Vaclav Benda的精神，反對專制、支持民主台灣表達由衷的敬意。

總統強調，過去幾年台灣與捷克的互動愈來愈密切，像是捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil，另譯：韋德齊）、捷克眾議院議長艾達莫娃（MarkétaPekarová Adamová）等，都是不畏中國壓力率團訪問台灣，為雙方拓展合作，也向國際社會展現對台灣的強勁支持。

總統談及，今年3月副總統蕭美琴以副總統當選人的身分訪問捷克，上個月前總統蔡英文也應邀出席捷克公元兩千論壇，這些都是台捷關係進展的重要里程碑，也為雙邊開展合作奠定深厚的基礎。

總統提到，未來台灣與捷克不論在半導體產業、網路安全或是文化等各領域都有很大的合作空間，很高興看到今年6月捷克中心台北成立，這個月初也在總統府與捷克國家棒球代表隊見面，台灣捷克棒球交流賽2場總共吸引了超過3.5萬人次進場，甚至這次訪賓所搭乘的是台北布拉格直航班機，這些都是台捷密切合作的成果。

總統再次感謝訪賓訪台，能夠更加深入了解台灣，也持續發掘雙方的合作機會，明年捷克將舉行眾議院選舉，總統預祝各位議員連任成功，也祝福此行圓滿順利。

班達致詞表示，由台北故宮博物院與布拉格國家博物館合作計畫明年將舉辦大型展覽，他有信心會是成功的合作。台捷在半導體產業有非常大的合作空間，捷克企業可以參與半導體供應鏈，對捷克企業與人民而言，台捷能夠轉化為互惠互利的經濟合作是非常重要的。

他也相信台灣海峽的和平與穩定，不僅是台灣與中華人民共和國的議題而已，也不僅是台灣的自由與安全議題，更是整個東南亞路線的交通安全議題，因此，不論是中國的軍事威嚇，還是中國扭曲聯合第2758號的決議，「我們都從根本上予以拒絕」。