過半民眾不贊成罷免制度 羅智強：藏了反民主現象

國民黨立委羅智強成立的「新國會智庫」今日公布最新民調，有58.9%不贊成現行可能造成少數即可罷免多數的規定。羅智強指出，今日民調點出現行罷免制度的反民主現象，少數否定多數。

新國會智庫今日公布新民調。與會的文化大學新聞系教授莊伯仲說，選罷法原先是雙21設計，必須投票人數到達選區人口數的一半，當中又有一半同意罷免，民國105年改成現行法規，25%選民投下罷免票，同意票高過不同意票就會通過罷免。當年修法時空，已無法深究。

莊伯仲強調，現在民氣可用，目前修法方向不外乎拉高罷免門檻以及連署從嚴查核，七成民眾認為大罷免不利於國家安定，直接投射的就是基隆市長謝國樑罷免案，當時是藍綠基本盤對決，因選情激烈，還催出游離選票，如此非國家之福，輕率、簡易罷免門檻，只是增加社會成本，讓民眾對政治產生疏離感。

羅智強說，這份民調透露關鍵訊息，何謂民主？民主是少數服從多數，這份民調點出選罷法的罷免制度反民主現象，用少數選票罷免被多數選出來的民代或首長，這本身是不民主的，少數否定多數。謝國樑拿到9萬6千多票，可能7萬多票就能罷免他，這本身就違反民主。這份顯現民眾對於少數否定多數有疑慮的共識相當高，起碼罷免票要比當選票高。

國民黨立委許宇甄說，台灣民眾對於現行選罷法制度非常擔憂，對於少數民意否決多數民意擔憂，40歲以下年輕族群有57%不贊成現行罷免門檻，不應該讓少數選民擁有罷免權利。現在制度過於鬆散，讓少數人影響多數人選擇，沒有尊重選票價值。69.8%40歲以下年輕人認為大罷免對國家安定不利，可見年輕族群希望有穩定政治環境，罷免權利固然重要，應該要審慎行使。民眾希望罷免制度是保障多數選民選擇，而不是成為少數者推翻多數民意的工具。

國民黨立委翁曉玲說，選罷制度被有心人扭曲，當然會造成國家、民主不安，民眾不樂見不分青紅皂白的大罷免。現行選罷法所規定制度跟正副總統罷免規定不同，也跟國外罷免制度不同。選罷法的罷免規定同意票高於不同意票，同意票要達到原選區的選舉人數4分之1，即為通過。

翁曉玲進一步提到，罷免總統很困難，罷免縣市長很容易。法國沒有罷免制度，因擔心罷免被民粹扭曲，透過發起無明顯理由的罷免，可能威脅到公職人員。今天民調顯示民眾很清楚知道選罷法規定有很大的問題，不可以讓民粹操作罷免。