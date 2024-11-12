美內定挺台盧比歐任國務卿 賴清德2020訪美曾會面

紐約時報11日引述三名知情人士報導，美國總統當選人川普預計任命佛州參議員盧比歐出任國務卿。盧比歐是長期高度力挺台灣的友台人士，賴清德總統也曾在2020年2月以副總統當選人身分訪美時，與盧比歐會面。

賴清德會後透過臉書貼文指出，盧比歐長期為台灣發聲，支持台灣參與世界衛生組織（WHO）及國際民航組織（ICAO）等國際組織，也支持美台簽訂自由貿易協定。

賴清德說，他向盧比歐表達深深感謝，也誠懇邀請盧比歐來台灣訪問；過程中，盧比歐肯定台灣的民主，重申對美台關係的堅定支持，也再度強調台灣加入國際組織的重要性，盧比歐也希望能有機會來台灣訪問，「謝謝美國友人對於台灣的堅定支持」。

盧比歐辦公室表示，雙方談論如何增強美台關係以及台灣參與世界衛生組織等國際組織的重要性，盧比歐在會議中也重申他對台美關係的強烈支持，並上傳兩人握手及會談的照片。