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軍購4800多億 羅智強：擔心美國討厭賴清德

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照片

川普確定入主白宮。國民黨立委羅智強今日表示，賴清德總統就任至今仍未訪美，比起疑賴，他更擔心美國討厭賴清德、輕視賴清德、小看賴清德。

金融時報報導，台灣擬購買總值超過150億美元（約台幣4878億元）的大批美國武器，包括神盾驅逐艦，藉此向即將上任的川普政府表明加強防禦中國大陸的決心。

針對金融時報報導台灣將向美國進行約合新台幣4878億元的軍購，羅智強說，訊息正確與否，相關單位應說明，川普已經說了希望台灣國防預算佔到GDP的10%，是約2兆6千億，佔中央政府總預算84%。如果真按照川普要求的保護費，政府可以停擺，當然也有人說川普是訂出目標值，之後對台灣政府提出要求。

羅智強認為，現在是「強勢的川普，弱勢的賴清德」，歷任總統從陳水扁、馬英九到蔡英文，當選後三個月內訪問美國，無一例外。民進黨一直強調跟美國關係多好，至今賴清德無法出訪，無法到美國過境，衡量台美關係當然有實質因素，但也有象徵因素。

羅智強表示，現在美國政府對賴清德政府有無看重？大家講「疑賴論」，他擔心的是「厭賴論」，討厭賴清德；「輕賴論」，輕視賴清德；「小賴論」，小看賴清德。現在可能厭賴，前面三位總統就職三個月內就能訪美，賴清德就職半年還沒有訪美，所以才傳出要去夏威夷，美方反應不置可否，我國總統過境最常去的就是洛杉磯，因為南加州僑胞多。

羅智強指出，當保護費開出來時，弱勢賴清德政府要怎麼跟川普政府溝通，怎樣保障台灣跟美國盟誼，也保障台灣內部國家發展需要的方向，包括預算分配，這才是賴清德接下來要面對的重大難題。

川普 美國 賴清德

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