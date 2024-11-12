新民調：過半民進黨支持者 不支持對在野立委大罷免

國民黨立委羅智強成立的「新國會智庫」今日公布最新民調，有58.9%不贊成現行可能造成少數即可罷免多數的規定，有約56.6%的受訪者贊成修法選罷法，有約70%的受訪者認為針對在野黨立委發動大罷免，將對國家安定不利。民進黨支持者中，亦有約57%受訪者認為，對國家安定恐有不利。

根據羅智強公布民調，在「依現行選罷法，無論公職人員的當選票數有多高，罷免時只要有25%的選民投下同意罷免票，就可能將其罷免。請問您贊不贊成此種少數即可否決多數的規定嗎」這題調查中，有28.4%贊成（非常贊成10.0%，還算贊成18.4%），有58.9%不贊成（28.3%不太贊成，30.6%非常不贊成），12.3%不知道／沒意見，0.4%拒答。

上題根據政黨傾向交叉分析，民進黨贊成者48.0%，不贊成者41.7%；國民黨贊成者11.7%，不贊成者81.5%；台灣民眾黨贊成者30.4%，不贊成者66.7%；時代力量贊成者35.3%，不贊成者60.6%。

在「若選罷法的規定修改為罷免要成立，其同意票應高於被罷免者當選的票數，避免經多數選票選出的公職人員被少數民意罷免，請問您支不支持修改選罷法」這題調查中，有56.6%支持（非常支持21.6%，還算支持35.0%），有29.9%不支持（14.0%不太支持，15.9%非常不支持），13.4%不知道／沒意見，0.1%拒答。

上題根據政黨傾向交叉分析，民進黨支持者40.9%，不支持者48.1%；國民黨支持者78.4%，不支持者14.3%；台灣民眾黨支持者70.7%，不支持者22.3%；時代力量支持者55.2%，不支持者39.9%。

在「明年114年，執政黨有可能對在野黨立委發動全面大罷免，請問您認為發動大罷免對國家安定是有利還是不利」這題調查中，認為有利者16.7%支持（非常有利9.3%，還算有利7.4%），有70.0%認為不利（28.2%不太有利，41.8%完全不利），12.9%不知道／沒意見，0.4%拒答。

上題根據政黨傾向交叉分析，民進黨認為有利者29.7%，認為不利者57.0%；國民黨認為有利者10.5%，認為不利者82.8%；台灣民眾黨認為有利者16.8%，認為不利者79.8%；時代力量認為有利者31.9%，認為不利者57.5%。

本次調查由新國會智庫、人人未來基金會、中華民國民主學校協會共同委託趨勢民意調查股份有限公司執行，針對全國20歲以上的成人進行電話訪問，調查採用市內電話調查方式。訪問期間自113年10月30日至11月1日，共成功訪問1090份有效樣本，資料依照全國20歲以上之性別、年齡、教育程度、縣市之母體結構進行樣本代表性檢定與反覆加權，在95%的信心水準下，抽樣誤差介於正負2.97%之間。