消防法修正 業者未協助救災最重罰千萬、釀死重判7年

立法院會今天三讀修正通過消防法部分條文，工廠、儲存化學品的倉庫或儲存場所，及一定規模以上的實驗室或倉庫的管理權人，火災時，未立即指派專人至現場並協助救災，最重處1000萬元罰鍰；三讀條文也擴大危險物品場所揭弊者的適用範圍。

本次修法強化資訊權，明定消防指揮人員搶救工廠、儲存化學品的倉庫或儲存場所，及一定規模以上的實驗室或倉庫火災時，其管理權人應提供該場所化學品的種類、數量、位置平面配置圖及搶救必要資訊，且應依中央各主管機關之規定更新上傳至指定之網路平台，並立即指派專人至現場並協助救災。

對於違反規定者，三讀條文明定，管理權人於火災時未提供場所平面配置圖及搶救必要資訊，或提供資訊內容虛偽不實者，處管理權人5萬元以上300萬元以下罰鍰；未提供該場所化學品之種類、數量，或內容虛偽不實者，處10萬元以上500萬元以下罰鍰。

為敦促公司企業落實自我風險管理，三讀條文也明定，一定規模以上建築物，若未訂定消防防護計畫或施工中消防防護計畫，或未依各該計畫執行有關避難引導必要之業務；未依規定設置或維護消防安全設備；應設置住宅用火災警報器的場所，未依規定設置或維護住宅用火災警報器等，發生火災致重傷者，最高處場所管理權人5年以下有期徒刑；致人於死，最高可課予7年刑責。

至於基層消防團體呼籲修法強化職安、落實業者消防自主部分，三讀條文增訂「消防人員安全衛生防護」專章，中央主管機關應組成「消防人員職務安全衛生諮詢會」、各級消防機關應成立專責單位及人員。另外，各級消防機關對於所屬消防人員得定期實施特定項目的健康檢查，必要時，並得實施臨時健康檢查。

在保障女性消防員部分，三讀條文規定，各級消防機關對於女性妊娠中或分娩後未滿2年之消防人員，除應提供適當之環境、安全衛生防護設備及措施外，並應依醫師適性評估建議，採取勤務調整或必要的健康保護措施。

另外，為鼓勵吹哨者檢舉不法，三讀條文也擴大危險物品場所揭弊者的適用範圍，由原從事危險物品工作「行為人」擴大為「工作者」，並明定地方政府應以實收罰鍰總金額收入的一定比例提充獎勵金。