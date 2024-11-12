快訊

Tommy認偷吃！網挖「幫Yuma夾菜」影片：Ryu眼神直接變了

流通商戰／網家獲統一救命錢 詹宏志最後一搏能翻身？

拚生育率！普亭擬設「性愛部門」 深夜強制斷電斷網逼夫妻愛愛

外交部：南海諸島屬中華民國領土 不因他國主張改變

中央社／ 台北12日電

菲律賓政府8日頒布2新法，為南海主張提供法律依據；中國則公布黃岩島領海基線。外交部今天表示，菲、中舉措不影響南海諸島屬中華民國領土的事實，台灣領土主權絕不因任何國家的片面主張而有所改變。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Romualdez MarcosJr.）8日簽署「菲律賓海域法案」及「菲律賓群島海道法案」；中國政府10日公布黃岩島領海基線，並公開命名仁愛礁等64個部分南海島礁中文名稱及座標。

外交部上午發布新聞稿指出，中華民國政府鄭重表示，菲律賓上述2項國內法案、中國劃設黃岩島領海基線及命名部分南海島礁等舉措，均不影響南海諸島屬中華民國領土的事實，台灣領土主權不容挑戰，將堅定捍衛台灣在南海的領土主權及相關海域的權利。

外交部指出，依據行政院相關公告，台灣對於南海諸島領土主權及其相關海域享有國際法及海洋法上的權利，絕不因任何國家的片面主張而有所改變。

外交部嚴正關切，菲律賓及中國升高南海爭端情勢，以致損及區域和平與穩定，並呼籲相關各方保持克制，持續透過多邊對話與爭端解決機制，和平處理南海議題，台灣也應以平等地位獲納入相關多邊對話與爭端解決機制。

外交部重申，台灣對南海問題的立場包括，一、南海諸島屬於中華民國領土，台灣對南海諸島及其相關海域享有國際法及海洋法上的權利，不容置疑；二、台灣支持南海航行及飛越自由，堅持依據國際法及海洋法（包括聯合國海洋法公約）和平解決爭端，台灣應納入相關多邊對話與爭端解決機制；三、台灣秉持「四點原則」及「五項做法」，願以「擱置爭議、共同開發」方式與相關國家共同維護及促進南海區域和平與穩定，並共同保護及開發南海資源。

外交部 菲律賓

延伸閱讀

大陸、印尼聲明扭曲2758號決議 外交部強烈抗議

捷克眾議院友台小組主席訪台 將晉見賴總統

中反制菲律賓 公布黃岩島領海基線、還「正名」64島礁

中公布黃岩島領海線 玉淵譚天：捍衛主權第一步

相關新聞

璩美鳳控柯文哲性騷 民眾黨：支持當事人提申訴

有關媒體人璩美鳳指控性騷擾，台灣民眾黨今天表示，黨主席柯文哲目前還在羈押禁見，民眾黨無從進一步了解，但是支持當事人依法提...

消防法修正 業者未協助救災最重罰千萬、釀死重判7年

立法院會今天三讀修正通過消防法部分條文，工廠、儲存化學品的倉庫或儲存場所，及一定規模以上的實驗室或倉庫的管理權人，火災時...

新民調：過半民進黨支持者 不支持對在野立委大罷免

國民黨立委羅智強成立的「新國會智庫」今日公布最新民調，有58.9%不贊成現行可能造成少數即可罷免多數的規定，有約56.6...

2028呼聲起..12強台日賽先盧蔣配？蔣萬安這樣說

世界棒球12強「台日大戰」16日大巨蛋開打，傳出台中市長盧秀燕應北市長蔣萬安邀請將北上為中華隊加油，這也是蔣萬安、盧秀燕...

聲援陳宏益 黃士修：他揭穿「反核就是促統」秘密

台中市環保局長陳宏益上周提及，中央把備載容量都放中火，反諷「中共思維介入規畫」，引發綠營砲轟。核能流言終結者創辦人黃士修...

67%不希望立院同意大法官人事 羅智強：賴清德不在乎過不過

大法官人事案卡關中，目前大法官被提名人仍未拜會立法院在野黨團。國民黨立委羅智強今日表示，賴清德總統提這份名單，一開始就沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。