聲援陳宏益 黃士修：他揭穿「反核就是促統」秘密

台中市環保局長陳宏益上周提及，中央把備載容量都放中火，反諷「中共思維介入規畫」，引發綠營砲轟。核能流言終結者創辦人黃士修表示，陳宏益揭穿「反核就是促統」的秘密。增火的確等於增加國安風險，尤其俄烏戰爭之後非常明確。尤其，天然氣的風險遠大於燃煤。

陳宏益答詢時表示，「二期燃氣規劃，把所有電廠容量都擺在台中，一定有中共思維介入。」黃士修指出， 815大停電，是大潭電廠六部燃氣跳機，導致全國電網崩潰。事後蔡政府嘴上承諾改進分散電源，卻規畫更高度集中的燃氣機組。

黃士修說，他長年警告，廢核嚴重破壞台灣的能源自主。美國的華爾街日報和外交家雜誌也多次公開呼籲，「台灣廢核選擇脆弱」、「台灣是能源最不安全的經濟體」。從民進黨逼迫馬政府封存核四，到完全覆蓋蔡政府的八年任期。幾年下來，反核團體的反擊，僅僅只有「中國都蓋核電廠，擁核人士滾去中國啊！」可是，我們的核電廠是美國貨。

黃士修說，加上最近川普當選美國總統，講明會停止離岸風電計畫，並積極支持核能，認為「核電廠是美國能源獨立和國家安全的重要資產」。如今中火即將再次成為全世界最大的火力電廠。在目前增氣的廢核脈絡下，民進黨早就被紅色滲透，完全不為過。

黃士修說，反核就是促統，而且是屈辱地被統，不言自明。民進黨及其反核利益集團，「對國家社會的危害遠超統促黨」。根據經濟部的廣告，中火減煤610萬噸，但資料只到2020年。近五年的中火用煤量，大概都在1200萬噸左右。中火大幅減煤，是2018年盧秀燕上任台中市長，強力要求台電降載的結果。

然而，黃士修說，全國燃煤發電量和用煤噸數，卻創歷史新高。蔡政府只是把中火的燃煤，移到其他電廠去燒。現在都已經2024年底了，為何不敢講蔡政府的第二任，在減煤做了什麼？除了無理封殺「核能減煤」公投案以外。

黃士修說，當年他們也說明，綠能有兩種，核能和再生，風光不可控，唯核可減煤。綠能減煤，實務上就是核能減煤。他支持「重啟核四，核能減煤」，反對「以風養火，火滅藻礁」，更反對「非核增氣，國安斷氣」。

黃士修說，先不談解放軍封鎖海域，只要來一個強烈颱風盤旋，天然氣運輸船無法靠港，風電光電又發不出電，全國七成電力會消失，解放軍不用費一兵一卒，台灣自動投降。另外，高雄大林電廠、興達電廠的除役機組，今年已經上場救援多次，請問遇到哪些國安天災？更別提513和517大停電，中火全開還是缺電，大家早就看穿「燃氣先上，燃煤轉備用」從頭到尾就是謊言，為了廢核利益犧牲市民健康。