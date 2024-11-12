快訊

高雄6機車「保齡球式」撞成一團釀8傷 竟是電風扇釀禍

任天堂法務出動！控《幻獸帕魯》侵權3項專利 賠償金額僅500萬日圓

「天兔颱風」路徑偏西 賈新興：有機會發布海陸警報

聽新聞
0:00 / 0:00

聲援陳宏益 黃士修：他揭穿「反核就是促統」秘密

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
核能流言終結者創辦人黃士修。圖／聯合報系資料照片
核能流言終結者創辦人黃士修。圖／聯合報系資料照片

台中市環保局長陳宏益上周提及，中央把備載容量都放中火，反諷「中共思維介入規畫」，引發綠營砲轟。核能流言終結者創辦人黃士修表示，陳宏益揭穿「反核就是促統」的秘密。增火的確等於增加國安風險，尤其俄烏戰爭之後非常明確。尤其，天然氣的風險遠大於燃煤。

陳宏益答詢時表示，「二期燃氣規劃，把所有電廠容量都擺在台中，一定有中共思維介入。」黃士修指出， 815大停電，是大潭電廠六部燃氣跳機，導致全國電網崩潰。事後蔡政府嘴上承諾改進分散電源，卻規畫更高度集中的燃氣機組。

黃士修說，他長年警告，廢核嚴重破壞台灣的能源自主。美國的華爾街日報和外交家雜誌也多次公開呼籲，「台灣廢核選擇脆弱」、「台灣是能源最不安全的經濟體」。從民進黨逼迫馬政府封存核四，到完全覆蓋蔡政府的八年任期。幾年下來，反核團體的反擊，僅僅只有「中國都蓋核電廠，擁核人士滾去中國啊！」可是，我們的核電廠是美國貨。

黃士修說，加上最近川普當選美國總統，講明會停止離岸風電計畫，並積極支持核能，認為「核電廠是美國能源獨立和國家安全的重要資產」。如今中火即將再次成為全世界最大的火力電廠。在目前增氣的廢核脈絡下，民進黨早就被紅色滲透，完全不為過。

黃士修說，反核就是促統，而且是屈辱地被統，不言自明。民進黨及其反核利益集團，「對國家社會的危害遠超統促黨」。根據經濟部的廣告，中火減煤610萬噸，但資料只到2020年。近五年的中火用煤量，大概都在1200萬噸左右。中火大幅減煤，是2018年盧秀燕上任台中市長，強力要求台電降載的結果。

然而，黃士修說，全國燃煤發電量和用煤噸數，卻創歷史新高。蔡政府只是把中火的燃煤，移到其他電廠去燒。現在都已經2024年底了，為何不敢講蔡政府的第二任，在減煤做了什麼？除了無理封殺「核能減煤」公投案以外。

黃士修說，當年他們也說明，綠能有兩種，核能和再生，風光不可控，唯核可減煤。綠能減煤，實務上就是核能減煤。他支持「重啟核四，核能減煤」，反對「以風養火，火滅藻礁」，更反對「非核增氣，國安斷氣」。

黃士修說，先不談解放軍封鎖海域，只要來一個強烈颱風盤旋，天然氣運輸船無法靠港，風電光電又發不出電，全國七成電力會消失，解放軍不用費一兵一卒，台灣自動投降。另外，高雄大林電廠、興達電廠的除役機組，今年已經上場救援多次，請問遇到哪些國安天災？更別提513和517大停電，中火全開還是缺電，大家早就看穿「燃氣先上，燃煤轉備用」從頭到尾就是謊言，為了廢核利益犧牲市民健康。

中火 核能 黃士修

延伸閱讀

台中文山焚化爐未如期發包 綠營批「一再跳票」…環保局長致歉

中火二期減煤遭批 台電：穩定供電專業不應被抹紅

供電不分藍綠 台電拒被抹紅要求台中環保局道歉

綠批盧市府拿中火政治操作 無黨嗆中央拿海線人當砲灰

相關新聞

2028呼聲起..12強台日賽先盧蔣配？蔣萬安這樣說

世界棒球12強「台日大戰」16日大巨蛋開打，傳出台中市長盧秀燕應北市長蔣萬安邀請將北上為中華隊加油，這也是蔣萬安、盧秀燕...

聲援陳宏益 黃士修：他揭穿「反核就是促統」秘密

台中市環保局長陳宏益上周提及，中央把備載容量都放中火，反諷「中共思維介入規畫」，引發綠營砲轟。核能流言終結者創辦人黃士修...

孫中山誕辰 洪秀柱：五權憲法是中華民國政府施政依據

適逢孫中山誕辰紀念日，國民黨前主席洪秀柱今天表示，三民主義與五權憲法成為引領中華民族偉大復興的基石，更該是中華民國政府施...

三大人事案卡關 拿政治味不濃的公平會試水溫有用？

立法院三黨不過半情勢下，明年度中央政府總預算案喧騰多時，朝野黨團終於同意交付委員會審查；接續司法院大法官、考試委員和NCC（國家通訊傳播委員會）委員三大人事雖然將在今天舉行朝野協商，但結果如何仍有變數。 不過，行政院先前提名新任公平會委員名單，立法院會上周處理報告事項議程時，在場立委也無異議交付經濟、司法及法制兩委員會審查。朝野在政治性較低的公平會人事案上的有志一同，頗有為人事僵局解套「降溫」意味。

藍委：川普立場比4年前更「簡單粗暴」

美國總統當選人川普表示，不會邀請前國務卿龐培歐和曾任駐聯合國大使的海理入閣。國民黨立委李彥秀表示，此結果不令人意外，從龐...

高德斯坦：台灣議題是個火藥桶

美國福斯新聞十日整理今年總統選戰時，川普的主要對台論述，例如「我們（美國）就跟保險公司一樣，而台灣沒給我們任何東西」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。