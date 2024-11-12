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2028呼聲起..12強台日賽先盧蔣配？蔣萬安這樣說

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
世界棒球12強「台日大戰」16日大巨蛋開打，傳出台中市長盧秀燕應北市長蔣萬安邀請將北上為中華隊加油。圖／聯合報系資料照
世界棒球12強「台日大戰」16日大巨蛋開打，傳出台中市長盧秀燕應北市長蔣萬安邀請將北上為中華隊加油。圖／聯合報系資料照

世界棒球12強「台日大戰」16日大巨蛋開打，傳出台中市長盧秀燕應北市長蔣萬安邀請將北上為中華隊加油，這也是蔣萬安、盧秀燕再次合體，蔣今被問12強賽台日開打，是否會有「盧蔣配」？蔣回，「我們歡迎大家來為中華隊加油！」

國民黨接下來黨主席選舉之爭、還有接下來的2028人選，台中市長盧秀燕屢被點名、呼聲高，再度有人點名2028「盧蔣配」，兩人的動向也備受關注。

蔣萬安今天上午主持市政會議，媒體意有所指問蔣是否12強先「盧蔣配」？蔣萬安也四兩撥千斤回應，「我們歡迎大家來為中華隊加油！」

另外，蔣萬安今天市政會議，頒獎給這次北捷傷人事件英勇救人的警察局同仁及民眾，媒體問蔣，北捷是否會加強維安？蔣萬安表示，事發登天，北捷就已經整體提升維安，也增加巡查，警覺性，也會來增設不允許攜帶危險物品的警示標示。

蔣萬安今天市政會議，頒獎給這次北捷傷人事件英勇救人的警察局同仁及民眾。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天市政會議，頒獎給這次北捷傷人事件英勇救人的警察局同仁及民眾。記者林麗玉／攝影

北捷 蔣萬安

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