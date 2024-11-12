2028呼聲起..12強台日賽先盧蔣配？蔣萬安這樣說

立法院三黨不過半情勢下，明年度中央政府總預算案喧騰多時，朝野黨團終於同意交付委員會審查；接續司法院大法官、考試委員和NCC（國家通訊傳播委員會）委員三大人事雖然將在今天舉行朝野協商，但結果如何仍有變數。 不過，行政院先前提名新任公平會委員名單，立法院會上周處理報告事項議程時，在場立委也無異議交付經濟、司法及法制兩委員會審查。朝野在政治性較低的公平會人事案上的有志一同，頗有為人事僵局解套「降溫」意味。

2024-11-12 08:00