孫中山誕辰 洪秀柱：五權憲法是中華民國政府施政依據

適逢孫中山誕辰紀念日，國民黨前主席洪秀柱今天表示，三民主義與五權憲法成為引領中華民族偉大復興的基石，更該是中華民國政府施政的依據。繼承和實踐這些思想，遵行憲法的規定，是對過去的尊重，更是對未來的承諾。

洪秀柱指出，孫中山不僅是中華民國的奠基者，更是推動中華民族自由和民族發展的偉大先驅。然而，令人遺憾的是，許多年輕人並不知道孫中山，更不清楚他同時以孫逸仙之名為世人所知。他是中華民國的國父，致力於推翻封建體制，建立民主共和，使中國進入現代化，開創了今日大家享有的民主政治。

洪秀柱說，日常生活中，台灣最常使用的貨幣，如100元紙幣與10元硬幣，都印有孫中山先生的頭像。這些流通在民間的貨幣，提醒大家孫中山的思想與精神，無論歲月如何變遷，依然深刻地影響日常生活。這不僅是對他革命理想的致敬，也是對民主自由價值的珍視。

洪秀柱說，在擔任國民黨主席的那段期間，她說過「今天，我行走海內外，從東南亞走到美國。我個人希望，循著孫中山先生的足跡，追隨奉行他的理念跟理想。」如今她仍堅信，政黨間的清算鬥爭，不應改變中國國民黨的創黨理念；政權可以輪替，但中華民國的建國理想不能因不同政黨的執政而喪失。

洪秀柱說，國民黨的理念與理想，就是讓中國人不受外人欺負，創建以人民為主的政府，打造大同世界。孫中山的「三民主義」與「五權憲法」不僅被寫入中華民國憲法，成為引領中華民族偉大復興的基石，更該是中華民國政府施政的依據。這些理想旨在創建一個民主、自由、平等的社會，是每一位中華民族成員應該珍惜與理解的寶貴資產。