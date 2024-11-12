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藍黨魁明年改選…被拱整合反朱派？王金平：沒這回事

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
立法院前院長王金平。圖／聯合報系資料照片
立法院前院長王金平。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席明年改選，呼聲最高的人選之一台中市長盧秀燕遲未表態，傳出「反朱（現任黨主席朱立倫）派」轉向立法院前院長王金平討救兵，盼王出面整合反朱聲浪；王金平昨被問到，直稱「沒這回事」。朱立倫則表示，此時製造任何黨內紛擾或每周作文章，都非黨內之福。

朱立倫、王金平昨先後出席幸福企業頒獎典禮，王金平到場後與朱「強碰」，兩人握手簡短寒暄後，朱立倫婉拒致詞，接受媒體訪問後就快閃離開。

媒體詢問，稍早與王金平互動，氣氛是否略顯尷尬？朱立倫說，他要恭喜王金平，最近擔任榮譽講座教授，周三還有一個聯盟成立，國民黨秘書長黃健庭會去恭喜，這都表示黨內是很正面的態度，任何的製造紛擾都不是黨內之福，也不會來討論這些議題。

傳出朱立倫開始布局二○二六藍白合，被問及是否擔心民眾黨主席柯文哲涉案的後座力？朱立倫說，現在講兩年多以後的事情，不如把現階段的事情做好；有人做文章提特定人選或特定目標，沒有這回事，現在就是一切為市政打拚、為國政努力。

王金平被問及地方人士近期是否串聯，力拱整頓黨主席亂局，直斥「沒有這回事」，「有誰來討教？我不知道。」並強調自己沒特別立場。被問到黨內是否有「反朱派」集結？王說，要去了解各界的意見，他沒辦法做結論。媒體詢問，黨內本土派想改推王金平參選黨主席，王表示，「沒有這回事」。

國民黨 朱立倫 柯文哲 王金平 盧秀燕 黃健庭

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