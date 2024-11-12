陸學者：美打台灣牌 大陸將對等反制

美國前總統川普將重返白宮，美中台關係受關注。中國人民大學重陽金融研究院院長、大陸國務院參事室金融研究中心研究員王文昨天表示，美國任何台灣牌政策，一定都會受到中國大陸「對等反制」。

王文昨在中國記協新聞茶座分析國際局勢。他認為，川普上台會更加「理性」，美國人不會願意為台灣跟中國大陸鬥。他說，美國將越來越失去對兩岸問題的主導權和決定權。儘管川普政府不會放棄這張牌（台灣牌），但大陸與美國戰略界每日溝通，美國任何台灣牌政策都會受到大陸對等反制，結果會是加速兩岸統一。

王文還就單方面開放議題進行分析，公開表示建議大陸官方單方面對美國公民免簽。

王文日前甫赴俄羅斯參加瓦爾代俱樂部年會，並當面向俄國總統普亭、外長拉夫羅夫詢問美中俄戰略三角問題，尤其是俄國是否會與美國結盟遏制大陸是當前國際關注焦點；本報詢問美中俄三角與俄烏戰爭停火議題。

王文表示，普亭與拉夫羅夫都充分肯定中俄關係牢不可破，因為俄羅斯和大陸在過去廿多年充分認識「合則兩利，鬥則兩傷」中俄戰略互信已到非常高程度；川普任期只有四年，不會有任何俄羅斯領導人會相信美國離岸平衡策略而加入美國遏制大陸；說大陸趁俄烏戰爭削弱俄羅斯也是天方夜譚。