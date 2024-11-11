快訊

7旬翁台88轉進國道「一路逆向6公里」 汽車閃不及擦撞畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

石破茂當選連任日本首相 外交部祝賀

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
日本自由民主黨總裁石破茂獲推選成為第103任首相。美聯社
日本自由民主黨總裁石破茂獲推選成為第103任首相。美聯社

日本11日召開特別國會舉行首相選舉，自由民主黨總裁石破茂獲推選成為第103任首相，隨後並組成「第二次石破內閣」，我國對此表達誠摯祝賀，並已指示駐日本代表處代表政府向石破首相及全體閣員致贈賀電。

外交部指出，台日關係緊密友好，雙方共享自由、民主、法治及人權等普世價值，彼此互為重要友人及夥伴。日本政府一向重視台海情勢，持續在各項重要國際場域呼籲國際社會關注台海和平穩定並協助台灣的國際參與，以具體行動展現對我國的支持。

外交部表示，我國期盼台日間在既有的良好基礎上，能與石破首相領導的新內閣持續推動價值外交、經貿外交及同盟外交，進一步提升雙方實質夥伴關係，共同促進台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。

外交部 日本 石破茂

延伸閱讀

石破茂連任 時隔45年又見眾院得票未過半日相

日首相指名選舉日 不倫主角玉木雄一郎意外搶風頭

石破茂連任 可望化解任期最短日相疑慮

第103任首相！石破茂第2次組閣 國土交通大臣成為公明黨「指定席」

相關新聞

大陸、印尼聲明扭曲2758號決議 外交部強烈抗議

印尼總統普拉伯沃日前會晤大陸國家主席習近平，會後陸方發布聯合聲明，稱「印尼重申一貫堅定奉行一個中國原則，在聯合國大會第2...

【重磅快評】推罷樑、黑川普 誰讓公廣成失控巨獸？

民進黨去年強行修正「公共電視法」，降低董監同意門檻、打掉預算天花板上限、合法化TaiwanPlus，文化部當時形容「拆掉緊箍咒」，公廣此後卻陸續推罷樑、酸柯P、黑川普，彷彿一隻失控的政媒巨獸，脫離如來

藍營「反朱派」拱出面喬黨魁？王金平：沒有這回事

國民黨主席選舉明年改選，周刊報導指黨內反朱派、本土派串連，力拱立法院前院長王金平整頓黨主席亂局。王金平今天受訪時表示，沒...

台灣恐因川普提高軍費？朱立倫：兩岸對抗必增壓力

美國總統當選人川普將重返白宮，外界指台灣要有心理準備，國防預算會大幅提高。國民黨主席朱立倫今天表示，若不斷造成兩岸對抗、...

石破茂當選連任日本首相 外交部祝賀

日本11日召開特別國會舉行首相選舉，自由民主黨總裁石破茂獲推選成為第103任首相，隨後並組成「第二次石破內閣」，我國對此...

吳釗燮見丹麥國會議員訪問團 盼續挺台灣

國家安全會議秘書長吳釗燮今天會見丹麥國會議員訪問團，雙方就中國威權主義擴張、印太區域情勢、台灣國際參與、兩國經貿合作等議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。