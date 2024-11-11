石破茂當選連任日本首相 外交部祝賀

日本11日召開特別國會舉行首相選舉，自由民主黨總裁石破茂獲推選成為第103任首相，隨後並組成「第二次石破內閣」，我國對此表達誠摯祝賀，並已指示駐日本代表處代表政府向石破首相及全體閣員致贈賀電。

外交部指出，台日關係緊密友好，雙方共享自由、民主、法治及人權等普世價值，彼此互為重要友人及夥伴。日本政府一向重視台海情勢，持續在各項重要國際場域呼籲國際社會關注台海和平穩定並協助台灣的國際參與，以具體行動展現對我國的支持。

外交部表示，我國期盼台日間在既有的良好基礎上，能與石破首相領導的新內閣持續推動價值外交、經貿外交及同盟外交，進一步提升雙方實質夥伴關係，共同促進台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。