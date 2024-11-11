快訊

7旬翁台88轉進國道「一路逆向6公里」 汽車閃不及擦撞畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

僑胞拜會立法院 韓國瑜：支持僑胞立場始終一致

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院長韓國瑜（右八）11日下午接見金山灣區中華民國國慶委員會回國訪問團一行。圖／立法院提供
立法院長韓國瑜（右八）11日下午接見金山灣區中華民國國慶委員會回國訪問團一行。圖／立法院提供

立法院韓國瑜今天下午接見「金山灣區中華民國國慶委員會回國訪問團」，韓國瑜說，儘管國內政黨間平日就各項議題仍有大小爭論，但在支持僑胞方面立場始終一致，今天三黨齊聚一堂，正是中華民國立法院對海外僑胞最誠摯熱情的展現。

韓國瑜表示，金山灣區中華民國國慶委員會自1978年成立至今已有47年，長期致力推動中華民國國慶活動，不僅促進僑胞間的情感聯繫，亦為台美關係注入活力。今年，委員會在加州聖塔克拉拉縣舉辦的國慶活動吸引近千位賓客參與，充分展現出海外僑界對中華民國的深厚向心力，令他深受感動。

韓國瑜說，「華僑為革命之母」，海外僑胞雖身處僑居地，始終與母國保持緊密聯繫，如同無形的絲線牽繫著與家鄉的深厚情感。

韓國瑜院長進一步指出，儘管本屆立法院三黨均未過半，但立法院在秉持對國家的大愛下，致力求同存異，在第一會期成功通過了45項重要議案，展現出跨黨派合作的成果。未來，立法院將持續作為僑胞最堅強有力的後盾，持續提供支持與協助。

金山灣區中華民國國慶委員會主任委員葉雲河則表示，僑界對中華民國的熱愛與忠誠始終如一，此次訪台的重點在於凝聚共識與力量，期深入瞭解目前國情及未來發展規畫，並與各界交換意見，以利於返美後進一步協助政府推動國民外交。

葉雲河表示，他深受韓院長於今年國慶談話所言「中華民國是我們的國；美麗台灣是我們的家；中華文化是我們的根；民主自由是我們的寶」而感動。委員會全體成員熱烈邀請立法院、僑務委員會及外交部等各級政府官員訪美，實地參與僑居地各項活動，親身體會僑界對中華民國的熱愛。

國慶 立法院 韓國瑜

延伸閱讀

【重磅快評】連綠委都不挺 吳思瑤蹭韓國瑜也沒用

議事錄大戰開打 綠列財劃法4審查瑕疵點名韓國瑜處理

「與江啟臣合作如川普和范斯」韓國瑜發言引聯想 藍委這樣看

影／世界上有兩種苦 苦瓜苦外...韓國瑜今說出另一種苦

相關新聞

大陸、印尼聲明扭曲2758號決議 外交部強烈抗議

印尼總統普拉伯沃日前會晤大陸國家主席習近平，會後陸方發布聯合聲明，稱「印尼重申一貫堅定奉行一個中國原則，在聯合國大會第2...

【重磅快評】推罷樑、黑川普 誰讓公廣成失控巨獸？

民進黨去年強行修正「公共電視法」，降低董監同意門檻、打掉預算天花板上限、合法化TaiwanPlus，文化部當時形容「拆掉緊箍咒」，公廣此後卻陸續推罷樑、酸柯P、黑川普，彷彿一隻失控的政媒巨獸，脫離如來

藍營「反朱派」拱出面喬黨魁？王金平：沒有這回事

國民黨主席選舉明年改選，周刊報導指黨內反朱派、本土派串連，力拱立法院前院長王金平整頓黨主席亂局。王金平今天受訪時表示，沒...

台灣恐因川普提高軍費？朱立倫：兩岸對抗必增壓力

美國總統當選人川普將重返白宮，外界指台灣要有心理準備，國防預算會大幅提高。國民黨主席朱立倫今天表示，若不斷造成兩岸對抗、...

石破茂當選連任日本首相 外交部祝賀

日本11日召開特別國會舉行首相選舉，自由民主黨總裁石破茂獲推選成為第103任首相，隨後並組成「第二次石破內閣」，我國對此...

吳釗燮見丹麥國會議員訪問團 盼續挺台灣

國家安全會議秘書長吳釗燮今天會見丹麥國會議員訪問團，雙方就中國威權主義擴張、印太區域情勢、台灣國際參與、兩國經貿合作等議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。