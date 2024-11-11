僑胞拜會立法院 韓國瑜：支持僑胞立場始終一致

立法院長韓國瑜今天下午接見「金山灣區中華民國國慶委員會回國訪問團」，韓國瑜說，儘管國內政黨間平日就各項議題仍有大小爭論，但在支持僑胞方面立場始終一致，今天三黨齊聚一堂，正是中華民國立法院對海外僑胞最誠摯熱情的展現。

韓國瑜表示，金山灣區中華民國國慶委員會自1978年成立至今已有47年，長期致力推動中華民國國慶活動，不僅促進僑胞間的情感聯繫，亦為台美關係注入活力。今年，委員會在加州聖塔克拉拉縣舉辦的國慶活動吸引近千位賓客參與，充分展現出海外僑界對中華民國的深厚向心力，令他深受感動。

韓國瑜說，「華僑為革命之母」，海外僑胞雖身處僑居地，始終與母國保持緊密聯繫，如同無形的絲線牽繫著與家鄉的深厚情感。

韓國瑜院長進一步指出，儘管本屆立法院三黨均未過半，但立法院在秉持對國家的大愛下，致力求同存異，在第一會期成功通過了45項重要議案，展現出跨黨派合作的成果。未來，立法院將持續作為僑胞最堅強有力的後盾，持續提供支持與協助。

金山灣區中華民國國慶委員會主任委員葉雲河則表示，僑界對中華民國的熱愛與忠誠始終如一，此次訪台的重點在於凝聚共識與力量，期深入瞭解目前國情及未來發展規畫，並與各界交換意見，以利於返美後進一步協助政府推動國民外交。

葉雲河表示，他深受韓院長於今年國慶談話所言「中華民國是我們的國；美麗台灣是我們的家；中華文化是我們的根；民主自由是我們的寶」而感動。委員會全體成員熱烈邀請立法院、僑務委員會及外交部等各級政府官員訪美，實地參與僑居地各項活動，親身體會僑界對中華民國的熱愛。