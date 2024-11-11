吳釗燮見丹麥國會議員訪問團 盼續挺台灣

國家安全會議秘書長吳釗燮今天會見丹麥國會議員訪問團，雙方就中國威權主義擴張、印太區域情勢、台灣國際參與、兩國經貿合作等議題深入交換意見。吳釗燮說，期盼丹麥國會持續力挺台灣立場，丹麥在這波挺台浪潮中絕不會孤單。

國安會晚間發布新聞稿，吳釗燮感謝丹麥國會議員團來訪，以實際行動展現對台灣的支持。

訪團關切中國威權擴張情形，吳釗燮表示，中國近來不斷加強對台脅迫力道，除以總統賴清德就職及國慶演說為藉口，發動兩次大規模軍演，並持續透過認知戰、網路攻擊等混合戰手法，對台灣進行全面侵擾。

吳釗燮說，台灣處在第一島鏈的關鍵地緣位置，將持續提升自我防衛能力及全社會韌性，抵禦中方攻勢。另外，從中國在南海、印度洋、非洲及拉美等地擴張影響力行徑可知，其威權主義擴張目標絕非僅限於台灣。以規則為基礎的國際秩序，正遭到中、俄、伊朗與北韓等威權主義國家破壞，全球民主陣線更加團結，才是對抗威權唯一解方。

吳釗燮表示，台灣與丹麥共享民主、人權等普世價值，雙方應繼續在經貿、綠能等領域強化連結、拓展合作。此外，台灣近年與歐洲國家建立更加緊密關係，歐洲國家也持續透過台海自由航行、通過反制中國扭曲聯大2758號決議動議，以及公開宣示台海和平穩定重要性等方式，表達對台灣的支持。期盼丹麥國會持續力挺台灣立場，丹麥在這波挺台浪潮中絕不會孤單。

訪團團長凱爾斯加德（Pia Kjærsgaard，另譯：柯絲高）表示，她1987年首次訪台，這次是第9度造訪台灣，有幸親眼見證台灣數十年來在政經各方面的高度成長。台灣民眾熱情友好、社會開放自由，這是台灣與中國截然不同之處。

她說，深知台灣站在中國威權主義擴張最前線，每日都面臨中國威嚇壓力，這次率多位議員來台，就是為了傳達支持台灣的訊息。

凱爾斯加德強調，台灣加深與歐洲國家互動確實是明智之舉，可讓更多歐洲國家瞭解台灣在科技、能源、公衛的專業，台灣參與國際組織將使全球受益。