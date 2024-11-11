川普不邀龐培歐、海理入閣 李彥秀：反映美國優先邏輯

川普重回白宮，新內閣人事備受關注。川普9日表態不會邀請前駐聯合國大使海理（Nikki Haley）及前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）入閣。國民黨立委李彥秀認為，這個結果不讓人意外，也反映出川普用人的特點與未來的方向。

李彥秀說，龐培歐在「俄烏戰爭」、「海湖莊園文件事件」中，不僅與川普意見嚴重相左，更涉及5000億美元租借援助遊說的利益迴避問題，以及在保守派政治行動會議（CPAC）警告共和黨人，不要追隨「擁有自身政治品牌的明星領袖」；而海理則是在此屆共和黨總統初選初期，與川普競爭激烈，並稱自己才是能打敗拜登的人選。

李彥秀表示，龐培歐與海理在川普卸任後，仍活躍於國際外交界，高度支持烏克蘭、北約和亞太盟友，希望美國繼續在國際上扮演霸權的角色；但小川普與副總統范斯的立場，卻是有意減少美國對國際盟友以及聯盟的承諾，實現川普「美國優先」的承諾。當然，川普新團隊排除龐培歐、海理，也有為范斯未來接班，掃除政治障礙的意味。

李彥秀指出，從龐培歐與海理早早就被拒於川普新團隊外，充分反映川普「忠誠至上」、「美國優先」、「愛恨分明」的政治哲學，這不僅是川普的用人邏輯，更會是美國未來四年主要的外交走向。而且重返白宮橢圓形辦公室的川普，在立場上，勢必比四年前更為「簡單粗暴」，不僅是龐培歐與海理，包括台灣在內的美國友邦，都必須快速的適應進化後的「川普2.0」。