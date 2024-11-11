丹麥跨黨派議員團訪台 將討論台海情勢及威權擴張
丹麥國會議員凱爾斯加德今天率跨黨派議員訪台，外交部表示，這是疫情後丹麥國會議員首次組團訪台，將晉見總統賴清德以及拜會政府高層首長，就台丹關係、台海情勢及威權國家擴張等議題交換意見。
外交部晚間發布新聞稿表示，丹麥國會議員凱爾斯加德（Pia Kjærsgaard，另譯：柯絲高）於11日至15日率跨黨派議員訪台，成員包括亞斯（Kim Aas）、拉森（Steffen Larsen）、必約恩（Mikkel Bjørn）3位議員及丹麥人民黨資深政治顧問托魯（Henrik Thorup），這是疫情後丹麥國會議員首次組團訪台，外交部表達誠摯歡迎。
外交部說，凱爾斯加德是台灣堅實友人，曾任丹麥國會議長，也是丹麥國會友台小組主席。凱爾斯加德自1987年首次訪台以來，已經9度來訪，而其他3位議員則都是首次來台，他們將就台丹雙邊關係、台海區域情勢及威權國家擴張等議題與相關單位交換意見。
外交部指出，訪團在台期間將晉見總統賴清德、拜會國家安全會議秘書長吳釗燮及大陸委員會主委邱垂正，並分別接受立法院長韓國瑜及外交部政務次長吳志中款宴，另將赴新竹參訪科學園區及工業技術研究院等。
外交部表示，台灣與丹麥共享民主、自由、法治及人權等價值，兩國於經貿、綠能科技及淨零轉型等領域深具合作潛力，相信訪團此行將增進台丹友好夥伴情誼，並有助於推動多元領域的交流合作。
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