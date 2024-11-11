陸委會與疾管署組團訪瑞典 討論台灣有意義國際參與

陸委會副主委沈有忠及疾管署副署長羅一鈞近期組團訪瑞典，並一同應邀在瑞典國會與跨黨派議員就台灣有意義參與國際組織等案進行座談會，駐瑞典代表谷瑞生也到場支持。

「台灣-瑞典國會議員協會」（the Swedish-TaiwaneseParliamentary Association, STPA）於11月7日在瑞典國會邀請駐瑞典代表谷瑞生、陸委會副主委沈有忠率領的訪團，及疾管署副署長羅一鈞帶領的訪團舉行座談。

活動由「台灣-瑞典國會議員協會」主席歐柏莉（Boriana Åberg）主持，「台灣-瑞典國會議員協會」副主席鄧奈爾（Mathias Tegnér）、瑞典外交委員會國會議員兼自由黨外交發言人佛瑟爾（Joar Forssell）等共10位瑞典跨黨派國會議員出席。

歐柏莉誠摯歡迎沈有忠及羅一鈞率團訪問瑞典，並表示瑞典國會每年均提出多項友台動議，支持台灣有意義參與國際組織，例如世界衛生大會及國際刑警組織等。

沈有忠感謝瑞典國會大力支持台灣參與國際組織，並向國會議員說明現階段兩岸關係，台灣將以強化國防力量、建構經濟安全、加強與民主國家合作及建立穩定而有原則的兩岸關係領導力之「和平四大支柱行動方案」致力維持現狀（Status quo），及維持台海和平與穩定。

羅一鈞則向瑞典國會議員說明率團赴日內瓦參與世界衛生大會場外活動的經驗，指出台灣無法參與世衛組織不公平亦不合理，希望台灣未來能強化與瑞典在公衛相關議題合作，尤其在抗生素抗藥性、全球大流行性疾病防治等。

座談會中，谷瑞生以「讓我們歡迎台灣參與對抗氣候變遷的共同使命」為題發表演講，呼籲歐盟及其會員國支持台灣有意義參與聯合國氣候變化框架公約締約方大會（UNFCCC COP29）。

此外，谷瑞生並駁斥中國試圖透過扭曲聯合國大會第2758號決議排除台灣國際參與之謬論，尤感謝瑞典國會議員今年提出21項友台動議，其中即有多項是支持台灣有意義參與UNFCCC等國際組織。

與會瑞典國會議員熱烈提問討論，展現堅決支持台灣的友誼。陸委會訪團一行也拜會「瑞典國防研究院」（FOI）、「瑞典國家中國中心」（SwedishNational China Centre）及「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI），期間並與瑞典媒體記者會晤。

疾管署訪團一行則拜會瑞典烏普薩拉大學（UppsalaUniversity），還有醫院、歐盟疾病管制署、瑞典公共衛生局及負責醫藥品與疫苗接種受害補償的LFF保險公司等。