全律會：憲法訴訟法修正案「極度不妥」 將釀憲政危機

立委翁曉玲等提案憲法訴訟法修正案，欲將大法官現有總額的規定改為法定總額，且將裁判門檻提高至法定總額的3分之2；全國律師聯合會發聲明表示，此一修正案會造成憲法法庭實質停擺的憲政危機，破壞民主憲政秩序的根基，呼籲立法院朝野各黨團切勿通過極度不妥的修正案。

全律會指出，立委近日提出憲法訴訟法第4條、第30條、第43條、第95條等條文修正案，將憲法訴訟法作成判決及裁定的計算大法官人數規定，由現有總額修正為法定總額，並將憲法裁判作成門檻提高法定總額的3分之2，修正後至少須有10名以上大法官參與，且須有至少10名以上大法官同意，才能做成憲法裁判。

全律會表示，修正案大幅提高憲法裁判的作成門檻，但也造成大法官若缺額或依法不能行使職權，而未達作成憲法裁判的門檻，例如立法院未行使同意權、大法官因利益衝突而迴避審判、因病或其他個人主客觀因素無法參與審判等情形，憲法法庭將因大法官人數不足而無法作成任何憲法裁判。

此外，修正案要求10名以上大法官須達到一致同意才能憲法裁判的門檻，遠高於憲法訴訟法2019年上路前的不當高門檻設計，也將使憲法裁判的形成，重蹈2019年前憲法裁判難以作成的慘痛歷史經驗，甚因所設門檻高於2019年前的制度，恐將造成比過往慘痛經驗更為惡劣的結果。

全律會說，雖然外國立法例不乏有作成憲法裁判最低大法官人數限制的設計，但其他國家為了避免大法官因人數不足，而實質造成憲法法庭停擺的困境，均設有防止憲法法庭停擺的處理機制，例如美國可由聯邦最高法院的首席大法官以命令將案件發由案件管轄地區的巡迴上訴法院進行審理和裁判。

另外，加拿大則可由首席大法官自聯邦上訴法院、聯邦法院、加拿大稅務法庭或其他合於規定之法院，指定專案法官參與憲法法庭之裁判；德國則是採取新法官無法選出時，由原任法官繼續執行職務至新法官被任命為止；日本則因為最高裁判所的法官可由內閣直接指名，所以不至於發生最高裁判所停擺的情形。

全律會指出，相較於其他國家的設計，本次修正案僅片面大幅提高憲法法庭的運作門檻，而未有任何防止憲法法庭停擺的設計，對於憲政制度的危害，明顯可見。

聲明表示，憲法法庭的憲政作用及功能，除了釐清及解決國家機關權力行使的分際及界限外，也包括維護人民基本權利的核心作用。當人民的憲法權利受到國家機關不當侵害時，憲法法庭即須本於憲法守護者的機能，擔任確保人民基本權利不受危害的最後一道防線。

因此，憲法法庭一旦停止運作，將使其他國家機關的權力行使失去節制閥門及煞車，國家權力作為將難以有效節制，憲政秩序也將因此崩解，我國引以為傲的自由民主憲政將無以維繫。

全律會認為，本次修正案將造成憲法法庭實質停擺及癱瘓的結果，而導致憲法爭議無法解決、人民基本權利維護的需求遭實質剝奪，已嚴重動搖我國自由民主憲政秩序根基，因此強烈呼籲立法院朝野各黨團切勿通過此極度不妥的修正提案，以維我國民主憲政秩序的有效運作及避免憲政危機發生。