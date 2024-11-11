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大陸、印尼聲明扭曲2758號決議 外交部強烈抗議

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
大陸國家主席習近平（右）9日在北京人民大會堂迎接印尼新任總統普拉伯沃（左）。新華社
大陸國家主席習近平（右）9日在北京人民大會堂迎接印尼新任總統普拉伯沃（左）。新華社

印尼總統普拉伯沃日前會晤大陸國家主席習近平，會後陸方發布聯合聲明，稱「印尼重申一貫堅定奉行一個中國原則，在聯合國大會第2758號決議中得到確認…台灣是中國領土不可分割的一部分」，外交部表示，對此不實謬論表達強烈抗議並嚴厲譴責。

外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中共政權從未治理台灣，任何扭曲台灣主權地位的說法，都無法改變國際公認的兩岸現狀。此外，聯大第2758號決議並未提及台灣，更與台灣無關。該決議並未反映、也不等同於中國所謂的「一中原則」。

外交部表示，對於中國持續惡意扭曲該決議，意圖誤導國際視聽，呼籲國際社會共同反制中國謬論。

外交部指出，台印尼共享民主自由等普世價值，普拉伯沃總統領導的新政府已於今年10月就任，外交部期盼與印尼新政府在台印尼雙邊關係友好的基礎上持續深化在經貿、農業及教育等各領域的交流合作，共同為區域和平穩定及繁榮發展作出貢獻。

2758號決議 印尼 外交部

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