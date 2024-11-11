陳冠廷：軍購應符合防衛需求 而非展現對抗或迎合

金融時報報導，台灣擬向美方提出鉅額軍購案，總金額超過150億美元（約4828億元），民進黨立委陳冠廷指出，軍事採購應以台灣實質防衛需求為依歸，並非為了展現對抗決心或迎合特定政府。

「台灣推動軍購的核心目標，是展現對自我防衛的承諾，而非對抗特定對象。」陳冠廷強調，軍購政策的主要考量應該是台灣人民的安全需求，以及如何有效守護台灣國土。選擇與軍事能力最優、且長期有密切合作關係的美方進行軍購，是基於務實考量，也符合台灣國家利益。

針對「金融時報」報導中提到的可能軍購清單，包括60架F-35戰鬥機、4架E-2D先進鷹眼預警機、10艘美軍退役軍艦，以及400枚愛國者飛彈等項目，陳冠廷認為，不應過度著重於外界認知的「指標性裝備」，而是要優先考慮台灣當前最迫切的防衛需求。

「面對中國威脅，從灰色地帶衝突到可能的軍事對峙，台灣更需要的是完備的防空系統、穩固的後勤補給能力，以及扎實的人員技術訓練。」陳冠廷表示，這些防衛能量雖然不如F-35等先進武器系統受矚目，但對於提升台灣整體防衛戰力具有關鍵影響。

陳冠廷最後強調，軍購預算的編列應該基於實際防衛需求與財政能力，「符合台灣防衛需求的軍購，才是真正符合台灣利益的選擇。我們要的是務實且有效的國防建設，而不是為了特定目的而進行的軍備採購」。