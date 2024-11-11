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考試院人事案卡關 前院長黃榮村：朝野應相忍為國

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
考試院前院長黃榮村今日舉辦新書「時代與往事——我的學習與奉獻之路」發表會。記者李芯／攝影
考試院前院長黃榮村今日舉辦新書「時代與往事——我的學習與奉獻之路」發表會。記者李芯／攝影

考試院前院長黃榮村今日舉辦新書發表會，針對考試院人事審查卡關、院長空窗的問題，他憂心表示，朝野應相忍為國，盼能盡速回歸正軌。而近期全球大學排名又成學界關注焦點，曾任教育部長的他也指出，20年前台灣大學還是華人圈排名第一，如今國內一流大學排名直直落，令他感到痛心。

當過教育部部長、中國醫藥大學校長的黃榮村今舉辦新書「時代與往事——我的學習與奉獻之路」發表會，今年8月剛卸任考試院院長的他表示，考試院這4年來是「舊機構新氣象」。

近期因朝野總預算案喬不攏，3項立法院人事同意權審查卡關，黃榮村在發表會上說，希望立法院人事審查盡快通過，朝野在NCC、考試委員、大法官這類人事攻防事小，如果無法相忍為國，更嚴重的事情還在後頭。

黃榮村在新書中也提及，總統已提名考試院副院長周弘憲、考選部前部長許舒翔為第14屆考試院院長、副院長候選人，並提名了7位考試委員，黃榮村認為在他們經驗豐富的領導下，一定能體現「選賢與能」的本意。但由於政黨意見分歧，立院各項人事同意權延宕，考試院陷入空窗困境，國考與其他政務嚴重受阻，希望能儘速回歸正軌。

至於泰晤士高等教育2025年全球大學日前出爐，排名第172名的台灣大學較前一次評比下滑20名。黃榮村憂心，台灣一流大學現在在國際間的相對位置直直落。20年前剛開始出現世界大學排名，當時台大是兩岸、也可說是華人圈排名第一的學校，教育部還規畫推動5年500億元的特別預算，盼能提升國內研究水準。

不過，黃榮村認為，後來台灣對北京大學、清華大學、首爾大學等校失去警覺心，現在只能看到別人的車尾燈，令人痛心。而他到了中國醫藥大學擔任校長後，也努力用了6、7年，提升學校在學術上的相對位置。

立法院 考試院 黃榮村

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