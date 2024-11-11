快訊

「去天堂記得我」男童騎單車遭撞亡 告別式師生掉淚、肇事駕駛低調捻香

黃珊珊二度作證近3小時請回 被問「柯文哲不抗告」快步離去

立院攻防激烈 韓國瑜：大家要從愛出發

中央社／ 台北11日電
立法院長韓國瑜今天表示，立法院現在是三黨不過半，內部攻防很激烈，但他都勸大家要從愛出發。圖／聯合報系資料照片
立法院長韓國瑜今天表示，立法院現在是三黨不過半，內部攻防很激烈，但他都勸大家要從愛出發。圖／聯合報系資料照片

立法院韓國瑜今天表示，立法院現在是三黨不過半，內部攻防很激烈，但他都勸大家要從愛出發，不要從恨出發，三黨在大事情、大是非的時候，大家還能夠有共識，能夠求同存異，這一點是他比較欣慰的。

立法院長韓國瑜下午在立法院接見「（美國）金山灣區中華民國國慶委員會回國訪問團」時表示，海外僑胞非常關切立法院一舉一動，今天三個黨都有派代表出席，平常吵架歸吵架，對外都是笑咪咪，三個黨對外都是一致。

韓國瑜說，華僑是革命之母，人雖然在異鄉，始終有一條無形的線、無形的絲，牽著對家鄉的羈絆，情感都是聯繫在一起，很多世界各地的僑胞朋友回到台灣，對台灣都是充滿情感，非常了不起，包括全世界最了不起的AI公司創辦人等等，很多都是台灣僑胞。

韓國瑜指出，目前立法院是三黨不過半，事實上內部的攻防都很激烈，但不管怎麼樣，他都勸朝野立委要從愛出發，不要從恨出發，總是希望國家社會人民愈來愈好，三個黨在這方面還比較能共識，那就是在大事情、大是非的時候，還能夠求同存異，這一點是他比較欣慰的。因此，上會期打打鬧鬧，還是通過45個重要法律案和決議案，這是很難得的。

金山灣區中華民國國慶委員會主任委員葉雲河則表示，僑胞的愛國心是永遠不變的，對中華民國永遠是最尊敬、最忠心的，此次目的是深入了解國家的國情，回去推展僑民外交，展現僑胞的向心力。

立法院 韓國瑜

延伸閱讀

【重磅快評】連綠委都不挺 吳思瑤蹭韓國瑜也沒用

議事錄大戰開打 綠列財劃法4審查瑕疵點名韓國瑜處理

「與江啟臣合作如川普和范斯」韓國瑜發言引聯想 藍委這樣看

影／世界上有兩種苦 苦瓜苦外...韓國瑜今說出另一種苦

相關新聞

大陸、印尼聲明扭曲2758號決議 外交部強烈抗議

印尼總統普拉伯沃日前會晤大陸國家主席習近平，會後陸方發布聯合聲明，稱「印尼重申一貫堅定奉行一個中國原則，在聯合國大會第2...

藍營「反朱派」拱出面喬黨魁？王金平：沒有這回事

國民黨主席選舉明年改選，周刊報導指黨內反朱派、本土派串連，力拱立法院前院長王金平整頓黨主席亂局。王金平今天受訪時表示，沒...

台灣恐因川普提高軍費？朱立倫：兩岸對抗必增壓力

美國總統當選人川普將重返白宮，外界指台灣要有心理準備，國防預算會大幅提高。國民黨主席朱立倫今天表示，若不斷造成兩岸對抗、...

考試院人事案卡關 前院長黃榮村：朝野應相忍為國

考試院前院長黃榮村今日舉辦新書發表會，針對考試院人事審查卡關、院長空窗的問題，他憂心表示，朝野應相忍為國，盼能盡速回歸正...

立院攻防激烈 韓國瑜：大家要從愛出發

立法院長韓國瑜今天表示，立法院現在是三黨不過半，內部攻防很激烈，但他都勸大家要從愛出發，不要從恨出發，三黨在大事情、大是...

曹興誠控告宋濤、陳斌華 陸委會：尊重主張法律權益

聯電前董事長曹興誠遭中國大陸國台辦列入「台獨頑固分子」清單，今天宣布對國台辦主任宋濤和發言人陳斌華提出刑事自訴。陸委會回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。