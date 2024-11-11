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曹興誠控告宋濤、陳斌華 陸委會：尊重主張法律權益

中央社／ 台北11日電
聯電前董事長曹興誠（中）被大陸列為台獨頑固分子，今天偕律師團舉行記者會，宣告控告中國國台辦主任宋濤和發言人陳斌華，指控兩人恐嚇危害罪。聯合報記者邱德祥／攝影
聯電前董事長曹興誠（中）被大陸列為台獨頑固分子，今天偕律師團舉行記者會，宣告控告中國國台辦主任宋濤和發言人陳斌華，指控兩人恐嚇危害罪。聯合報記者邱德祥／攝影

聯電前董事長曹興誠遭中國大陸國台辦列入「台獨頑固分子」清單，今天宣布對國台辦主任宋濤和發言人陳斌華提出刑事自訴。陸委會回應稱，尊重國人主張法律權益，並重申中共干涉台灣人民的言論自由，只是製造更多兩岸交流的障礙。

曹興誠與台灣公民人權聯盟上午召開媒體分享會，控告陳斌華及宋濤涉嫌刑法恐嚇危害安全罪。曹興誠表示，國台辦恐嚇他已經違反中華民國的刑法，會正式向宋濤和陳斌華提出刑事自訴，控告兩人違反恐嚇危害安全罪，並強調出面控告宋濤和陳斌華是盡國民應盡的義務，堅持台灣是主權獨立國家的立場。

陸委會針對此事表示，「中華民國是民主法治國家，任何國人要主張法律上的權益，我們都予以尊重。」

陸委會重申，對於中共操作所謂「懲獨」清單，企圖營造對台具有管轄權的假象，台灣人民早已看穿，也絕不會接受中共的威脅恫嚇。

陸委會表示，若中共一意孤行，妄想干涉台灣人民享有的言論和表意自由，只是無端製造更多兩岸交流上的障礙，無助增進彼此相互尊重與理解，更無視2300萬台灣人民維護台海現狀的決心。

中國6月公布「懲獨」22條司法文件後，國台辦官網8月增加「依法懲治台獨頑固分子」專題欄目，列出以往公布的「台獨分子」，還提供舉報信箱。陳斌華於10月14日指出，針對檢舉台獨頑固分子的線索核查甄別後，決定對民進黨立委沈伯洋、前聯電董事長曹興誠和「黑熊學院」實施懲戒，禁止沈、曹及其家屬進入中國及港澳。

台獨 國台辦 曹興誠 陳斌華

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曹興誠被列為「台獨頑固份子」 今自訴國台辦犯恐嚇罪

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影／被中國大陸列為台獨頑固分子 曹興誠告中國國台辦主任宋濤

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