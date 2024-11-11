台灣恐因川普提高軍費？朱立倫：兩岸對抗必增壓力

美國總統當選人川普將重返白宮，外界指台灣要有心理準備，國防預算會大幅提高。國民黨主席朱立倫今天表示，若不斷造成兩岸對抗、衝突，必然會造成國際上對我國預算的壓力。

朱立倫今出席2024幸福企業頒獎典禮。對於民進黨北市議員趙怡翔指，國民黨駐美代表處在民主、共和兩黨挑撥離間，詆毀民進黨，朱立倫受訪表示，民進黨永遠都在外國面前貼國民黨的標籤，什麼親中賣台、背叛台灣，都是民進黨講的，且都是外國人一再跟國民黨說，怎麼會有執政黨不斷貼在野黨的標籤。國民黨在國外就是強調「雙Ｄ戰略」，重視國防，也希望兩岸能溝通交流，減少風險，創造和平的環境。

朱立倫說，他相信黨駐美代表秦日新、副主席夏立言、國際部主任黃介正，都是在強調國民黨堅定的立場，這些立場跟執政黨不同，不代表說執政黨的壞話。執政黨不斷製造兩岸對抗、衝突，是不是對的，讓國際朋友做個判斷。

朱立倫提到，就國際的角度，都認為現階段台灣完全沒有廢核的條件，民進黨堅定的廢核，引起很多國際的批評，這不是國民黨說執政黨的壞話，是執政黨自己做錯事情，讓國際不滿。

對於政府是否會增加國防預算來回應川普「保護費」的說法，朱立倫說，如果兩岸愈安定和平，兩岸緊張的氣氛愈低，相對台灣或國際的壓力就會愈低。政府現在的預算第一優先還是經濟發展、民生需求，希望民進黨跟國民黨大家一起同心協力，讓兩岸和平、降低衝突，減少國際的壓力，把這些錢用在刀口上。