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捷克眾議院友台小組主席訪台 將晉見賴總統

中央社／ 台北11日電
捷克眾議院友台小組主席班達今天率團訪台，外交部表示，班達擔任友台小組主席逾20年，為台灣堅定友人，這次訪台將晉見總統賴清德。圖／聯合報系資料照片
捷克眾議院友台小組主席班達今天率團訪台，外交部表示，班達擔任友台小組主席逾20年，為台灣堅定友人，這次訪台將晉見總統賴清德。圖／聯合報系資料照片

捷克眾議院友台小組主席班達今天率團訪台，外交部表示，班達擔任友台小組主席逾20年，為台灣堅定友人，這次訪台將晉見總統賴清德，並拜會立法院長韓國瑜及政府高層首長，就台捷關係及合作案交換意見。

外交部下午發布新聞稿指出，捷克眾議院友台小組主席班達（Marek Benda）於11日至14日率團訪台，成員包括公民黨（ODS）副主席兼IPAC共同主席黛赫（Eva Decroix）、海盜黨黨團總召米夏雷克（JakubMichalek）及TOP09黨團總召雅可布（Jan Jakob）等跨黨派重量級議員，外交部表示誠摯歡迎。

外交部說明，訪團在台期間將晉見總統賴清德、拜會立法院長韓國瑜及外交部長林佳龍等政府高層首長，就台捷關係及雙邊合作案交換意見。訪團另將拜會智庫，就網路安全、對抗假訊息及境外干預等議題與專家學者進行討論。

外交部強調，班達自1990年代從政以來即為台灣堅定友人，擔任友台小組主席逾20年，並曾多次訪台。班達是台灣推動台捷合作、持續提升與深化雙邊交流，以及反制中方打壓最重要的助力之一。

外交部解釋，近年班達協助台灣推動通過「台捷避免雙重課稅協定」（ADTA）、「故宮文物來捷展覽修法案」等立法，且長年發動眾院跨黨派議員為台灣參與聯合國轄下組織發聲，並多次主導眾議院外委會通過支持台灣參與世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC）、國際民航組織（ICAO）及國際刑警組織（INTERPOL）等國際組織決議案，對促進台捷關係貢獻良多。

外交部表示，捷克是台灣在中東歐地區的堅實夥伴，兩國共享民主、自由、法治及人權等普世價值，多年來共同推動各項合作計畫，並攜手援助烏克蘭等民主夥伴，以對抗威權主義擴張，

外交部強調，將持續在既有基礎上，深化與捷克的合作與交流，進一步強化兩國基於共享價值、互利互惠的緊密關係。

外交部 捷克 賴清德

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