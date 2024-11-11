藍營「反朱派」拱出面喬黨魁？王金平：沒有這回事

國民黨主席選舉明年改選，周刊報導指黨內反朱派、本土派串連，力拱立法院前院長王金平整頓黨主席亂局。王金平今天受訪時表示，沒有這回事，報導不太真實。

王金平與國民黨主席朱立倫下午先後現身出席2024幸福企業頒獎典禮。兩人簡單握手寒暄後，朱立倫略過活動致詞，直接在接受媒體訪問後快閃離去。

對於報導指本土派有意力推台中市長盧秀燕參選黨主席，但盧秀燕遲未表態，地方人士才轉勸王金平出面整合反朱勢力，甚至參選國民黨主席。王金平會後受訪表示，沒有這回事，「（地方人士）有誰來討教？我不知道。」他沒有特別立場。

至於黨內是否有反朱派集結？王金平說，要去了解各界的意見，他沒辦法做結論。

王金平近日開設溝通協調線上課程，王金平表示，是線上平台有這個課程的教學，邀請他擔任講師，他應邀授課。媒體詢問，是否會協調黨主席選舉分歧？他則搖頭表示，「不會主動去」。