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同台王金平卻快閃？ 朱立倫：作文章造紛擾非黨內之福

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫主席今出席2024幸福企業頒獎典禮。記者鄭媁／攝影
國民黨主席朱立倫主席今出席2024幸福企業頒獎典禮。記者鄭媁／攝影

國民黨主席選舉明年改選，國民黨主席朱立倫今出席活動與傳被拜託整合黨內反朱勢力的立法院前院長王金平同台，兩人握手簡短寒暄後，朱即婉拒致詞快閃離開，被傳是刻意迴避。朱立倫下午表示，國民黨現在非常團結，製造任何黨內紛擾不是黨內之福。

因台中市長盧秀燕遲未就是否參選國民黨主席表態，傳出黨內反朱派轉向立法院前院長王金平討救兵，盼王出面整合反朱勢力，才出現朱立倫與王金平同台卻「快閃」不尋常舉動。

朱立倫今出席2024幸福企業頒獎典禮。面對黨魁戰是否提前開打，朱立倫會後受訪表示，國民黨現在不論是立法院黨團、縣市長、地方議會都非常團結，這時候再製造任何的黨內的紛擾，或是每周作文章，都不是黨內之福，也不會來討論這些議題。

朱立倫表示，國民黨全力以赴，尤其是立法院正在力拚重要的民生法案，也要嚴格審查預算，監督這些人事，在地方每一位縣市長都是全力為市政、縣政打拚，「我們不會受到任何干擾。」

媒體詢問，稍早與王金平互動，氣氛略顯尷尬，朱立倫表示，他要恭喜王金平，最近擔任榮譽講座教授，周三還有一個聯盟成立，秘書長黃健庭會去恭喜，這都表示黨內都是用很正面的態度，任何的製造紛擾都不是黨內之福。

他也表示，有看到王金平開設的溝通協調線上課程，「我覺得很好啊！院長在東海也擔任榮譽講座教授，這些都是正面的。」

媒體追問，是否開始布局2026藍白合，是否會不會擔心柯文哲案的後座力？朱立倫表示，現在講兩年多以後的事情，不如把現階段的事情做好，至於有人在做文章，特定的人選或者是特定的目標，沒有這回事，現在就是一切為市政打拚，為國政努力。

國民黨 朱立倫 王金平

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